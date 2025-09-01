William Bonner relembrou dia em que apresentou o JN direto de Juazeiro do Norte: 'Padim Ciço'

William Bonner, que sairá da bancada do Jornal Nacional em 3 de novembro, relembrou a passagem por Juazeiro do Norte, no Ceará, em entrevista ao amigo Pedro Bial, durante participação no programa “Conversa com Bial” em abril deste ano. Ele contou ao colega que guarda uma foto do dia até hoje.

O jornalista revelou que o dia é um dos mais marcantes de sua vida profissional. Em seguida, ele contou um pouco da experiência que, inclusive, dividiu com Bial: “Eu ancorava o jornal, mas ele também. Ele participava. E aí teve um momento em que esse cidadão resolveu tirar o chapéu da cabeça e agitar".

“Eram milhares e milhares de pessoas felizes de estarem lá, celebrando o 'padim Ciço’, a caravana JN e o Pedro Bial. Eu tenho na minha sala uma foto aos pés de Padre Cícero”, relembrou Bonner, durante a conversa sobre coberturas em homenagem aos 60 anos da TV Globo.

Caravana JN

Âncora do Jornal Nacional há quase 30 anos, Bonner esteve na cidade no dia 29 de agosto de 2006, durante a Caravana JN, uma expedição da equipe a bordo de um ônibus, que percorreu as cinco regiões do Brasil para mostrar as necessidades da população em um ano de eleições.

A edição no Ceará focou na desertificação que ameaçava o Nordeste, e em como a região procurava combater o trabalho infantil e as deficiências no sistema educacional. Bonner apresentou a edição na Colina do Horto, onde fica a estátua de Padre Cícero.

“O projeto possível e muito simpático era tirar os apresentadores da bancada e fazê-los ancorar ao vivo o telejornal com o público em volta. Foi uma das experiências mais espetaculares que vivi na minha carreira, em termos de contato direto com o público”, destacou William, em 2022.

Nesta segunda-feira (1º), Bonner se despede do comando do Jornal Nacional, no dia em que o noticiário comemora 56 anos de existência. Foram 29 anos como apresentador e 26 anos na função de editor-chefe. Ele ficará no JN até 3 de novembro, quando César Tralli assume o posto de âncora, ao lado de Renata Vasconcellos.