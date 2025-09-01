Diário do Nordeste
Quem é a nova editora-chefe do Jornal Nacional

Cristiana Souza Cruz está na Rede Globo há 29 anos

Matheus Facundo matheus.facundo@svm.com.br
Foto de Cristiana Souza, nova editora-chefe do jornal nacional
Legenda: Cristiana está há quase três décadas na Globo
Foto: Cicero Rodrigues/Memória Globo

Com a saída de William Bonner do Jornal Nacional, a jornalista Cristiana Souza Cruz assume a função de editora-chefe do telejornal. Há seis anos, ela estava próxima ao cargo, pois era a editora-chefe adjunta, atuando ao lado de Bonner. Ela inicia na posição no dia 3 de novembro, quando Bonner sai do JN. 

Cristiana está na Rede Globo há 29 anos. Ela iniciou como produtora e editora e já teve cargos de chefia no escritório da Globo em Nova York, na produção da Rede e nos programas da GloboNews

"Há seis anos, sou editora-chefe adjunta do JN. Tenho o prazer de trabalhar com uma equipe incrível de jornalistas, no Brasil e no exterior. Profissionais competentes, experientes e apaixonados por esse nosso ofício tão relevante. Nós temos um compromisso histórico: levar informação de qualidade aos milhões de telespectadores do JN. Sempre. Agradeço muito à Globo por esta oportunidade tão honrosa", comentou a editora em entrevista divulgada pela emissora.

A jornalista ainda agradeceu a Bonner pela parceria, e o desejou sorte no novo caminho. "Minha gratidão e meu carinho especial ao Bonner, amigo da vida toda, meu parceiro de trajetória. Obrigada, obrigada. Brilhe muito no Globo Repórter, ao lado da nossa amiga querida e multitalentosa Sandra Annenberg. À Renata Vasconcellos, parceira competente e incansável, dentro e fora da bancada, e ao César Tralli, profissional exemplar, companheiro de longa data: que alegria ter vocês ao meu lado nesta nova jornada. Vamos juntos", disse. 

A apresentadora Renata Vasconcellos, que continuará na bacada do JN, mas ao lado de César Tralli, também não economizou elogios para Cristiana. 

“Cristiana Sousa Cruz, profissional comprometida, que lidera há seis anos o JN como editora-chefe adjunta e agora assume a chefia editorial, tem de mim um inabalável compromisso de trabalho e união. O principal telejornal do país continua sua trajetória de excelência, honrando o jornalismo profissional e sua maior missão: bem informar o telespectador”, indicou Renata. 

Novidades na Globo 

As mudanças no jornalismo da Globo foram apresentadas nesta segunda-feira (1º). Bonner sai da bancada e da chefia do JN e vai para o Globo Repórter em 2026, enquanto César Tralli sai do Jornal Hoje e do Edição das 18h da Globonews, e dá lugar a Roberto Kovalich, que sai do Hora Um e dá lugar a Tiago Scheuer

