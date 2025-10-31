Os bastidores da transição: como a Globo planejou a saída de William Bonner

O apresentador William Bonner deixa oficialmente a bancada do 'Jornal Nacional', da TV Globo, nesta sexta-feira (31), mas o processo para "acostumar" o público tão fiel do programa jornalístico foi muito bem elaborado pela emissora. O anúncio da saída, por exemplo, ocorreu ainda em setembro deste ano, cheio de detalhes sobre os planos para o novo momento.

As especulações sobre o futuro de Bonner, entretanto, já eram antigas e citavam o desgaste do apresentador na rotina atarefada como editor-chefe e apresentador do maior telejornal do Brasil.

Antes da confirmação, a maior dúvida era sobre quem o substituiria, com nomes como Evaristo Costa, Rodrigo Bocardi e César Tralli sendo citados. O terceiro deles, após uma série de polêmicas, foi o escolhido.

Veja também Zoeira Veja imagens marcantes de William Bonner no Jornal Nacional Zoeira Tralli deixa o Jornal Hoje para assumir o Jornal Nacional

Anúncio da emissora

O anúncio da saída de William Bonner ocorreu, inclusive, nos 56 anos do jornal, em setembro de 2025, uma espécie de comemoração e aceno para as novidades.

Na ocasião, a informação foi de que Bonner permaneceria à frente da bancada até o dia 3 de novembro, quando César Tralli assumiria o posto junto de Renata Vasconcellos.

A saída de Tralli do 'Jornal Hoje' também mexeu com nomes importantes do jornalismo da TV Globo. Bonner no Globo Repórter, nova editora-chefe no JN e até um novo nome no Hora Um, muita coisa pensada para esquematizar a saída.

Com a mudança, a Globo escolheu alçar a atual editora-chefe adjunta do JN, parceira de Bonner há seis anos na função, Cristiana Sousa Cruz, para o cargo do apresentador.

Enquanto isso, ele escolheu partir para o 'Globo Repórter', onde dividirá apresentação com Sandra Annenberg a partir de 2026.

Para substituição de Tralli no 'Jornal Hoje', o escolhido foi Roberto Kovalick, enquanto Tiago Scheuer foi anunciado como o novo apresentador do 'Hora Um'.

Desejo há anos

A oficialização da saída também expôs o desejo de William Bonner guardado há tempos: o pedido havia sido feito para a emissora há cinco anos, ocasião em que ele revelou o desejo por mais tempo com a família e atividades pessoais.

"Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN", disse ele.