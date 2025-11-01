Martina é expulsa de 'A Fazenda 17' após briga generalizada em festa

Após a confusão generalizada durante a festa de sexta-feira (31) em "A Fazenda 17", a Record confirmou na manhã deste sábado (1º) a expulsão de Martina Sanzi do programa.

A informação foi exibida no telão da sede, pegando os peões de surpresa e deixando o clima de espanto entre os participantes.

“Durante a última festa, vários peões tiveram atitudes que passaram do limite aceitável na convivência e que devem ser evitadas por todos a partir de agora. Por uma ação específica que colocou em risco a integridade física de outros participantes, a peoa Martina foi expulsa do programa e está fora do jogo”, anunciou o fazendeiro Toninho Tornado, lendo o comunicado oficial da produção.

O episódio ainda não foi exibido na íntegra pela emissora, mas os detalhes devem ser mostrados na edição da noite deste sábado.

Após o comunicado, os pertences de Martina foram organizados e colocados na dispensa para que a produção do reality pudesse recolher.

Rayane Fligiuzzi, amiga de Martina, se mostrou bastante abalada com a situação e escreveu uma mensagem em uma das blusas da ex-peoa. "Te amo, fique bem".

Briga generalizada causou expulsão

Tudo começou com uma discussão entre ela e Carol Lekker, que rapidamente saiu do controle. Durante o show do grupo Pixote, Martina jogou um balde de gelo em Duda Wendling e molhou outras participantes com bebidas.

A situação piorou quando ela desafiou Duda, que rebateu pedindo que Martina fosse para casa. A briga se espalhou, com outros participantes se envolvendo e seguranças intervindo.

A produção, preocupada com a segurança, encerrou o show do grupo Pixote antecipadamente e retirou os músicos do local. Após o ocorrido, Martina foi expulsa do reality show.