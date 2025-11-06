Marcos Oliveira, o Beiçola, fará cirurgia para tratar hérnia
O ator explicou que o plano de saúde já autorizou o procedimento e que deve ser operado ainda este ano.
O ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o inesquecível Beiçola no seriado "A Grande Família", foi visto deixando um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O registro, feito pelo perfil “Desocupado dos famosos”, repercutiu nas redes sociais e despertou preocupação entre fãs do artista, de 69 anos.
Em conversa com o jornal Extra, Marcos explicou que havia acabado de sair de uma consulta médica, na qual realizou exames pré-operatórios para tratar uma hérnia de disco. Segundo ele, a cirurgia já está confirmada.
“Vou fazer uma cirurgia para retirar uma hérnia. O plano de saúde já autorizou. Estou aguardando sair. Devo fazer antes do final do ano”, afirmou o ator.
Nas imagens, é possível notar que Marcos utiliza uma bolsa de colostomia, dispositivo médico usado para coletar fezes quando parte do intestino é desviada por cirurgia. O artista explicou que o acessório contribuiu para o surgimento da nova complicação: “Por eu usar ela, formou-se essa hérnia que agora eu preciso operar”.
Desde abril, Marcos Oliveira vive no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, também na Zona Oeste do Rio. No local, ele conta com acompanhamento médico e plano de saúde particular. Antes da mudança, o ator recebia ajuda financeira de Tatá Werneck, que chegou a custear o plano enquanto ele enfrentava dificuldades.