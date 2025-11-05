Maya Massafera tem infecção no rosto após retirar ossos do maxilar

Maya Massafera, 45, revelou aos seguidores nesta quarta-feira (5) que está enfrentando uma infecção no rosto depois de passar por uma cirurgia para retirada de ossos do maxilar.

Chorando em um vídeo publicado na internet, ela desabafou: “Gente, tô péssima. Não consigo parar de chorar. Meu rosto tá doendo muito. Esse lado tá infeccionado. A gente mudou o antibiótico”.

A influenciadora explicou que o problema foi causado por uma bactéria hospitalar. “O que acontece é o seguinte: desse lado deu uma bactéria hospitalar, que é fácil de tratar, mas eu fico morrendo de medo. O médico tá me dando todo suporte. Não é normal acontecer isso em cirurgia, mas eu tô no limite esperado”.

Maya ainda confessou o medo de enfrentar complicações novamente. “Fico assustada, com medo. Segunda plástica que faço e dá um problema. Foi uma infecção no meu rosto”. Ela havia contado recentemente que o procedimento envolvia a remoção de partes ósseas do maxilar.