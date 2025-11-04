William Bonner curte férias ao lado de Natasha Dantas após sair do JN

William Bonner e Natasha Dantas aproveitaram dias de descanso em um local cercado por natureza. O casal surgiu nas redes sociais, nesta terça-feira (4), em um ambiente com muito verde e clima de serenidade, sem revelar o destino da viagem.

O jornalista compartilhou um momento de contemplação ao amanhecer, mostrando o som da natureza. “Na segunda manhã de férias, contei 15 notas solitárias até a cigarra emitir um som contínuo”, brincou o jornalista. Esta é sua primeira viagem desde que se despediu da bancada do “Jornal Nacional”.

Natasha, casada com o apresentador há sete anos, também mostrou registros das férias e contou que manteve a rotina de exercícios mesmo fora de casa. Em suas publicações, ela exibiu momentos descontraídos ao lado do marido.

Ao anunciar sua saída do principal telejornal da Globo, Bonner explicou que buscava mais tempo para si e para a vida pessoal. “Por que eu estou saindo? Você deve se lembrar: eu fiz um comentário sobre a época da pandemia, quando me queixei comigo mesmo da falta de tempo para fazer, além das coisas que eu precisava, coisas que eu queria fazer".

Agora, o jornalista se prepara para um novo desafio profissional: será responsável por reportagens especiais no “Globo Repórter”.

Post: https://www.instagram.com/p/DQpqchcjXEM/?img_index=17