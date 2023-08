Morre Aracy Balabanian no Rio de Janeiro, aos 83 anos

A atriz Aracy Balabanian morreu, aos 83 anos, na manhã desta segunda-feira (7). A artista, que havia sido diagnosticada com câncer no pulmão no fim do ano passado, estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A notícia foi confirmada por familiares e amigos ao jornal carioca O Globo.

Aracy era filha de imigrantes da Armênia. Ela e os sete irmãos nasceram em solo brasileiro. Ainda na primeira infância se apaixonou pelo teatro. Aos 15 anos se mudou para São Paulo com a família e começou a batalhar pelo sonho de ser atriz.

Na TV Globo, a Aracy estreou em 1972, na novela "Primeiro Amor". O último trabalho da intérprete na TV foi no especial de fim de ano Globo "Juntos a Magia Acontece", exibido em dezembro de 2019, como a personagem Dona Rosa.

Legenda: Aracy em cena com Sérgio Malheiros em 'Da Cor do Pecado' ' Foto: Reprodução/YouTube

Cassandra de 'Sai de Baixo'

Legenda: Aracy ao lado dos amigos de elenco de 'Sai de Baixo' Foto: Eduardo França/Globo

No humorístico "Sai de Baixo", ficou conhecida nacionalmente pelo papel de Cassandra. O programa foi gravado ao vivo, no Teatro Procópio Ferreira, de 1996 a 2002.

Em diferentes cenas, ela protagonizou momentos hilários com os atores Miguel Falabella e Tom Cavalcante.

Nas redes sociais, Falabella homenageou a artista:

"Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu", escreveu.

Redes sociais lembram cenas de atriz

Aracy atuou ainda em novelas marcantes da TV Globo como "Guerra dos Sexos", "Ti Ti Ti", "Que Rei Sou Eu", "Rainha da Sucata", "Deus nos Acuda", "Engraçadinha: Seus Amores e Seus Pecados", "Saramandaia", "Pega Pega", entre outras.