Aracy Balabanian recitou Clarice Lispector em últimas aparições públicas nas redes sociais

Por anos, Aracy Balabanian, que morreu nesta segunda-feira (7) aos 83 anos, deu vida à Clarice Lispector (1925-77) nos palcos dos teatros. Aos 58 anos, em 1998, ela estreou "Clarice - Coração Selvagem" sobre a escritora ucraniana radicada no brasil. E esse é um dos últimos textos interpretados pela atriz e divulgados nas redes sociais.

De óculos escuros, cabelos claros, maquiagem no rosto e lenço nos ombros, a atriz octogenária recita textos de Lispector em vídeos divulgados pela diretora Denise Saraceni. Grandes amigas e parceiras em muitos trabalhos na televisão, Saraceni sugere que mais pessoas conheçam a arte das duas artistas.

"Um prazer estar com Aracy Balabanian e Clarice Lispector! Divido com vocês esse momento! Compartilhe!".

Encontro com Clarice Lispector

Clarice Nasceu em 1920, Aracy em 1940, mas o encontro entre as duas, por meio da literatura, aconteceu pouco antes da escritora falecer aos 56 anos em 1977. Em entrevista à Folha de São Paulo, no lançamento da peça de teatro, a atriz falou que os textos de Lispector ajudaram no seu processo de luto após a perda dos pais.



"Quando era pequena, passei de Monteiro Lobato direto para Herman Hesse, não encontrei com Clarice. Nós éramos contemporâneas, mas ela no Rio e eu em São Paulo. Aí, quando perdi meus pais num curto espaço de tempo, aos 27 anos, fiquei desestruturada. Procurei a psicanálise. Foi aí que me encontrei com "A Paixão Segundo G. H.' e fui me reestruturando aos poucos", declarou em 1998.

O espetáculo "Clarice - Coração Selvagem", foi dirigido por Maria Lucya de Lima. Planos de uma nova montagem para celebrar o centenário de Lispector, em 2020, dessa vez sob direção de Aracy, foram divulgados, mas a montagem não se concretizou.

Aracy Balabanian e Claudia Raia

Balabanian mantinha um perfil no Instagram, mas reservado aos amigos, pouco mais de 300 seguidores. Em julho deste ano, menos de um mês antes da morte, ela também apareceu em foto com Luca, filho dos atores Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello.

As atrizes contracenaram juntas nas novelas em Rainha da Sucata (1990) e Deus nos Acuda (1992-1993), com personagens marcantes na carreira das duas.

Em viagem ao Rio de Janeiro, Raia levou o filho caçula para encontrar seus amigos e divulgou registros dos encontros. Além de Aracy, Glória Menezes também recebeu a visita de Luca.