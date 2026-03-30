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Parcial da enquete do BBB 26 aponta sister eliminada com mais de 70% dos votos

Solange Couto, Marciele, e Jordana disputam a preferência do público.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:15)
Zoeira
Jordana, Marciele, e Solange Couto.
Legenda: O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na terça-feira (31).
Foto: Divulgação/Manoella Mello.

Solange Couto pode ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 26. A atriz aparece com 78,3% dos votos na parcial da enquete do Diário do Nordeste

Em segundo lugar, aparece Marciele, com 12% dos votos dos leitores. Já Jordana tem 9,6% das intenções na simulação.

enquete foi publicada no fim da noite deste domingo (29) e recebeu mais de 4 mil votos. O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na terça-feira (31). 

resultado parcial da enquete

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À noite, foi realizada a Prova do Líder, vencida por Ana Paula Renault. Na dinâmica, Milena indicou Marciele ao paredão, e Solange Couto foi indicada pela líder. 

A outra vaga na berlinda foi ocupada por Jordana, por ter sido a participante mais votada da casa.

Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.

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