Parcial da enquete do BBB 26 aponta sister eliminada com mais de 70% dos votos

Solange Couto pode ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 26. A atriz aparece com 78,3% dos votos na parcial da enquete do Diário do Nordeste.

Em segundo lugar, aparece Marciele, com 12% dos votos dos leitores. Já Jordana tem 9,6% das intenções na simulação.

A enquete foi publicada no fim da noite deste domingo (29) e recebeu mais de 4 mil votos. O resultado oficial será divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt na terça-feira (31).

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Veja como foi a formação do paredão neste domingo (29)

O 12º paredão do BBB 26 começou a ser formado no domingo (29), à tarde, quando Milena atendeu ao Big Fone e garantiu o direito de indicar um participante ao paredão.

À noite, foi realizada a Prova do Líder, vencida por Ana Paula Renault. Na dinâmica, Milena indicou Marciele ao paredão, e Solange Couto foi indicada pela líder.

A outra vaga na berlinda foi ocupada por Jordana, por ter sido a participante mais votada da casa.

Como o programa está em modo turbo, não houve Prova Bate e Volta.