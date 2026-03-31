BTS no Brasil: saiba como comprar ingresso na pré-venda Army Membership

Com três shows confirmados no Brasil, a banda BTS anunciou a pré-venda de ingressos por meio do programa "Army Membership". É a primeira vez do grupo de k-pop em solo brasileiro, após um hiato de quatro anos.

São Paulo foi a cidade escolhida para as apresentações, que vão acontecer nos dias 28, 30 e 31 de outubro.

Para garantir os tickets de forma antecipada, os brasileiros podem fazer a assinatura oficial do fã-clube do BTS, o Army Membership. O valor anual do benefício é de US$ 19,67, aproximadamente R$ 110 (conversão considerando a cotação atual e as taxas).

O plano está disponível para compra o ano todo pela plataforma Weverse Shop.

Como entrar no Army Membership

Para ter acesso à pré-venda de ingressos pelo programa Army Membership, é necessário entrar no Weverse Shop, buscar por "Global Membership do BTS", selecionar o produto e processar o pagamento.

A transação é feita via PayPal, plataforma internacional de pagamentos que permite usar saldo próprio ou adicionar um cartão de crédito ou débito. É preciso habilitar a função para compras internacionais.

Atenção antes de finalizar a compra: o e-mail cadastrado no Weverse tem de ser o mesmo utilizado na conta da Ticketmaster para garantir o acesso à pré-venda de ingressos.

Confirmado o pagamento, o membership é ativado automaticamente. Com ele, o fã tem acesso a uma série de benefícios exclusivos, como posts restritos a membros e produtos exclusivos na loja.

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Pré-venda

A pré-venda para os shows dos dias 28 e 30 de outubro inicia no dia 7 de abril às 10h; e a do dia 31 começa no dia 8 de abril, também às 10h.

Membros do Army Membership devem acessar o link de reserva disponibilizado no Weverse, passo obrigatório e que deve ser feito com antecedência.

Já a venda geral abre no dia 10 de abril às 10h para todas as datas, também pela plataforma da Ticketmaster.

Preço dos ingressos

Os ingressos para os shows em São Paulo variam de R$ 340 a R$ 1.250. Veja detalhes:

Arquibancada: R$ 680 (inteira) e R$ 340 (meia-entrada);

Cadeira Superior: R$ 980 (inteira) e R$ 490 (meia-entrada);

Cadeira Inferior: R$ 1.080 (inteira) e R$ 540 (meia-entrada);

Pista: R$ 1250 (inteira) e R$ 625 (meia-entrada).

Pacote VIP

Inteira: R$ 4.303 (R$ 1.250 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)

Meia-entrada: R$ 3.678 (R$ 625 do ingresso + R$ 3.053 do pacote)

Shows no Brasil

O BTS tem shows marcados no Brasil nos dias 28 (quarta-feira), 30 (sexta-feira) e 31 de outubro (sábado) deste ano.

As apresentações serão no Estádio MorumBIS, em São Paulo (Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 - Morumbi).