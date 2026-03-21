BTS faz retorno histórico do grupo neste sábado (21), com transmissão ao vivo na Netflix
Show ao vivo em Seul marcou reencontro após quase quatro anos e atraiu fãs no mundo todo.
A Netflix exibiu ao vivo o show que marcou o retorno do BTS aos palcos, realizado em Seul neste sábado (21). O especial, que continua disponível na plataforma, mobilizou milhões de fãs ao redor do mundo.
Após a pausa iniciada em 2022 para o cumprimento do serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, os sete integrantes voltaram a se apresentar juntos em um megashow acompanhado em cerca de 190 países. O evento também abre caminho para uma turnê mundial com 82 datas já confirmadas, incluindo passagem pelo Brasil.
"Foi uma longa jornada, mas finalmente chegamos aqui! Finalmente estamos de volta!", declarou RM, líder do grupo, sob aplausos do público. Mesmo após sofrer uma lesão no tornozelo, ele participou da apresentação com limitações.
No repertório, o grupo apresentou faixas do novo álbum "ARIRANG", além de hits como "Dynamite" e "Mikrokosmos". O show aconteceu na Praça Gwanghwamun, um dos locais históricos mais simbólicos de Seul.
"Finalmente estamos aqui e podemos ver todos vocês novamente. O fato de os sete estarmos juntos no palco me deixa extremamente feliz", afirmou Jimin. "O BTS 2.0 está apenas começando", acrescentou J-Hope.
O comeback teve início oficial na sexta-feira (20), com o lançamento de "ARIRANG", primeiro álbum do grupo desde 2020. O projeto já chegou batendo recordes, com quase quatro milhões de cópias vendidas no primeiro dia e milhões de pré-saves nas plataformas digitais.
No dia 27, a Netflix lança o documentário “BTS: O Reencontro”, que revela os bastidores da produção do álbum e aprofunda o processo criativo desta nova fase do grupo. Com o retorno, o BTS inaugura um novo capítulo na carreira, reforçando sua força global e a conexão com fãs.