BTS anuncia turnê mundial com três shows no Brasil

O fenômeno do K-pop BTS vem ao Brasil em 2026. O grupo sul-coreano anunciou nesta terça-feira (13) uma turnê mundial após pausa de quase quatro anos nas atividades, com três datas em São Paulo em outubro.

Os artistas se apresentam nos dias 28, 30 e 31 de outubro. O local do show ainda não foi divulgado, mas há a expectativa que seja o Estádio Morumbis.

A vinda do grupo ao Brasil ocorre seis anos após a última passagem deles pelo Brasil, em 2019, com a turnê "Love Yourself: Speak Yourself". À época, os shows ocorreram também na capital paulista, nos dias 25 e 26 de maio, no Allianz Parque, e foram gravados para um DVD.

A turnê começa em 9 de abril, na cidade de Goyang, na Coreia do Sul. Em 2026, o show passará por 34 cidades, e todas possuem mais de um show agendado.

O BTS passará por países como Japão, Taiwan, Tailândia, Malásia, Singapura, Indonésia, Estados Unidos, México, Canadá, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Austrália. O anúncio indica ainda que, em 2027, a turnê continuará com mais datas no Japão, Oriente Médio e outras regiões.

Veja anúncio

Novo álbum

Um novo álbum do BTS com 14 faixas inéditas será lançado no dia 20 de março, segundo anunciado pela gravadora Big Hit Music. Este será o primeiro trabalho em conjunto desde que todos os membros concluíram o alistamento obrigatório no exército sul-coreano.

"Os membros estiveram profundamente envolvidos na criação das músicas, colocando seus próprios pensamentos e cores nelas enquanto expressavam musicalmente suas emoções e desafios que enfrentaram nessa jornada", informou o comunicado da gravadora.

O BTS estreou em 2013 e é composto pelos membros RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook. Apesar das atividades de grupo terem sido pausadas em 2022, os membros lançaram diversos projetos solo de sucesso ao longo dos anos, e alguns ainda saíram em turnê.