Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (17)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (17) vai ao ar às 17:10, após 'Jack, o Caçador de Gigantes'. Nesse capítulo, Serena chora ao ver Rafael saindo com Cristina.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Serena chora ao ver Rafael saindo com Cristina. Ela escuta a música de Luna, vai até o atelier e vê o reflexo da bailarina no espelho. Serena nota que Luna, no espelho, também está chorando e desmaia. Olívia diz para Raul que não quer comer no clube, pois Vitório é o cozinheiro do restaurante. Raul conta que não há outro lugar na cidade para ir. Rafael e Cristina chegam ao clube para jantar, onde veem Olívia e Raul. Cristina fica irritada com a coincidência. Felipe fala para Mirella que a ama. Mirella vai embora confusa. Crispim pega as alianças de seus pais, que Mirna guarda desde a morte deles. Olívia não gosta de ver Cristina com Rafael. Terê pede a Zulmira para chamar Serena.

A empregada fica sabendo que Serena está desmaiada. Ivan manda Terê embora. Generosa fica preocupada ao tomar conhecimento que Dalila está com enjoos. Zulmira se dá conta de que Serena está apaixonada por Rafael e manda que ela tome cuidado para não se magoar. Olívia diz para Cristina que irá fazer de tudo para impedi-la de se aproximar de Rafael. Cristina manda Olívia não se colocar em seu caminho. Adelaide fala para Agnes que está cada vez mais certa de que Serena é a reencarnação de Luna. Olívia questiona a Raul se ele tem outra. Agnes diz para Vera que Serena é uma golpista buscando se passar por Luna. Cristina se aproxima de Rafael, mas ele a evita. Rafael encontra Serena.

Rafael pega a mão de Serena e fala que não consegue esquecê-la. Cristina vê os dois juntos e fica irritada. Serena fica balançada e sai correndo. Raul diz para Olívia que ela está louca em suspeitar dele. Mirna dá uma pamonha a Roberval e fala que cozinhará para ele se for visitá-la. Dalila sente desejo de comer pamonha e acha esquisita. Generosa questiona para Vitório se ele, sabendo do segredo de uma moça, contaria tudo à família dela. Vitório diz que não, deixando Generosa desesperada. Filó desconfia dos enjoos de Dalila. Mirella fala para Olívia que ela pode se separar de Raul se ele a trai. Olívia diz que não saberá viver sem o marido. Crispim entrega as alianças para Kátia, para ajudá-la com seu problema de dinheiro, e ela fica emocionada com o gesto.

Eduardo diz para Vera que a melhor maneira de Rafael esquecer Serena é se casar com Cristina. Cristina manda Guto arrumar uma mulher qualquer para se passar por amante de Raul. Agnes questiona a Serena qual é o golpe que ela está planejando. Serena fica mal com a desconfiança de Agnes. Agnes fala para Serena que se tornará sua inimiga se ela tentar se passar por Luna. Mirna nota que as alianças sumiram e fica nervosa. Adelaide fala para Rafael que Serena tem uma marca de nascença no local onde Luna levou o tiro. Cristina oferece dinheiro para Serena ir embora.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:10, na Rede Globo.