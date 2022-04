Saiba como Maria Marruá morre em 'Pantanal'; relembre a versão original

A personagem Maria Marruá, interpretada pela atriz Juliana Paes, terá uma finalização de arco tensa no capítulo desta quinta-feira (14) na novela 'Pantanal'. Assim como na trama original, a mãe de Juma será morta em meio à vingança de Muda, que deseja a qualquer custo encerrar com a vida da família de Gil, responsável pela morte os pais da forasteira.

O capítulo, um dos mais esperados pelos espectadores da trama, será cheio de referências à história contada anteriormente na TV.

Assim, Rute/Muda (Bella Campos) continuará com o plano de vingança, que será concluído por Lúcio (Erom Cordeiro). Muda, apelidada dessa forma por Juma e Maria, não aparece no momento do assassinato.

Na beira do rio

A cena da morte será concluída na beira do rio, quando Maria Marruá dará de cara com Lúcio armado. Arrependido de ter abandonado Rute anteriormente, ele prepara a arma para atirar em Maria, mas é surpreendido com a transformação da pantaneira em onça.

Lutando com toda a força que possui, ele consegue feri-la em forma de animal e, logo em seguida, Maria morre. Juma chegará a ouvir os disparos, mas já a encontrará sem vida.

Morte na versão original

A morte de Maria Marruá na versão original, de 1990, exibida na extinta TV Manchete, também aconteceu na beira do rio. A atriz que interpretava a pantaneira na época era Cássia Kis. Pescando, Maria é surpreendida por Lúcio, que veio para vingar uma morte a mando de Muda.

Veja a morte de Maria Marruá em 1990:

"Vira onça Maria Marruá, vira onça que eu quero ver", provoca o jagunço. Marruá fica desconfiada, e Lúcio logo revela o que veio fazer: "Pois eu vim acabar com o serviço, Maria Marruá, eu mais a moça que está lá com vocês".

Após descobrir que foi traída por Muda, Maria Marruá parte para cima do assassino. Ela não chega a se transformar em uma onça, mas efeitos sonoros e imagens do animal aparecem durante a briga.

O homem consegue se soltar dos braços de Marruá e corre para pegar a arma. A pantaneira o persegue, mas é parada com um tiro. A morte da lenda do Pantanal é sentida pela filha Juma Marruá, que na versão original foi vivida por Cristiana Oliveira.