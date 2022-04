Quando Jove e Juma vão se conhecer em Pantanal? Veja como vai acontecer

O grande encontro entre Jove e Juma Marruá, casal protagonista da primeira versão de 'Pantanal', está prestes a acontecer no remake do folhetim, exibido atualmente pela TV Globo na faixa de horário das 21h. As primeiras cenas entre os dois personagens devem ser exibidas a partir desta terça-feira (19).

Ainda não se sabe se a trama entre Jove e Juma será a mesma da mostrada originalmente. Entretanto, nas redes sociais, a expectativa é para que o encontro aconteça logo, ressaltando a possibilidade do romance entre os dois.

Encontro na tapera

Nos últimos capítulos, Jove (Jesuíta Barbosa) chegou ao Pantanal com o intuito de conhecer o pai, o fazendeiro José Leôncio (Marcos Palmeira). O reencontro entre dois, já que Jove acreditava na morte do pai, foi um dos assuntos mais comentados das redes na última semana.

Passado o choque de se ambientar no Pantanal, Jove se mostrará mais integrado à região. Nesta terça (19), ele ouvirá de Tadeu (José Loreto) a história de Juma (Alanis Guillen) e de Maria Marruá, que virava onça na região.

Sem acreditar na história, Jove fica interessado e é levado por Tadeu para conhecer a moça. Assustada, Juma aponta uma espingarda para os dois ao vê-los se aproximando e diz que os matará casos eles se aproximem.