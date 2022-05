Silvero Pereira estreia em Pantanal: 'Quero que meu personagem traga uma identificação de coragem'

No último sábado (30), o ator Silvero Pereira fez sua estreia em "Pantanal". A expectativa do cearense e do público é imensa. Destaque na primeira versão da novela, o personagem Zaquieu é lembrado carinhosamente até hoje. Três décadas depois, a refilmagem traz o peão gay de volta ao debate.

Ator, dramaturgo, produtor cultural, maquiador, iluminador, aderecista, diretor, cantor, artista plástico, escritor... Os muitos talentos de Silvero Pereira advém de muito estudo e disciplina. Desta vida dedicada à arte nascem trabalhos icônicos. De Gisele Almodovar ao Lunga de "Bacurau" (2019). De "Show dos Famosos" a Elis Miranda de "A Força do Querer" (2017).

Por telefone, defende que seu Zaquieu tem sido desenvolvido com muito carinho e afeto. Um desafio que se relaciona diretamente com a grandiosidade do projeto. "Pantanal está trazendo de volta esse sentimento noveleiro. Um sucesso absurdo. A cada nova entrada de personagem ficamos ansiosos para manter essa perspectiva".

João Alberto Pinheiro (1960-1992) interpretou Zaquieu em 1990. Silvero guarda lembranças do fenômeno "Pantanal" daquele início de década. Inicialmente, o peão tinha pouquíssimas cenas, porém, por conta da aceitação do público, o autor Benedito Rui Barbosa ampliou as cenas dele. Essa magia volta aos lares brasileiros.

Novos tempos

Silvero Pereira destaca que o personagem anterior tinha foco no humor. Seu tom, avalia, busca ser mais profundo, curioso, didático e até mais provocante. O objetivo é oferecer ao público esse lugar de sensibilidade e emoção. "Meu desejo é esse lugar de uma figura que 30 anos depois fala sobre um novo País. O que era o Brasil na década de 1990 e o que é o Brasil de hoje. As conquistas LGBTQIA+ avançaram, mas tem muita coisa para conquistar", conta em relação à teledramaturgia.

Legenda: Dedicação e disciplina que marcam os trabalhos para o teatro, cinema, TV, música, performance e escrita Foto: Saulo Roberto

As primeiras cenas do novo Zaquieu foram gravadas nos estúdios Globo do Rio de Janeiro. No próximo dia 9 de maio, o filho de Mombaça pega voo para o Pantanal Mato-Grossense. A previsão é de 45 dias de filmagem na região. Morando em fazenda e vivendo aquele universo natural único.

Legenda: Em 2017, Silvero Pereira estreou na televisão em "A Força do Querer", novela de Glória Perez

Os bons índices de audiência, reflete, apontam a união do elenco. "O resultado se vê na tela, muito coeso, coletivo. Torcemos muito uns pelos outros". A novidade na atual rotina de estudos foi aprender o hipismo. "Não galopava antes. Foi uma experiência grandiosa selar, o contato com o cavalo, a relação com o animal. Quero investir nisso depois", se diverte.

Zaquieu nos lares

Além dos trabalhos audiovisuais, Silvero Pereira é colunista do Diário do Nordeste. Das letras, das crônicas, nascem textos que revelam a profunda visão do artista e cidadão. "As pessoas que lerem a coluna podem ver como o Silvero pensa. De divulgar sobre determinados temas. Tenho liberdade para falar sobre arte, cenas LGBTQIA+. Penso que tem dado muito certo, o resultado, tem sido mais um prazer"

Com tantos projetos em andamento, o cearense diz não guardar expectativas no que se refere o sucesso. Seu anseio é por expectativas de trabalho. "Atuo com muita dedicação, sou muito estudioso, disciplinado. Penso que eu ser 100% vem por conta dessa integridade com os trabalhos que me são passados. Pantanal é mais um desses", compartilha.

Legenda: Na trama, Zaqueu se apaixona por outro peão, o Alcides, que será interpretado por Juliano Cazarré Foto: João Miguel Júnior

Do Silvero garoto, do Interior do Ceará, 30 anos se passaram. Nesse intervalo enfrentou os preconceitos e violências, aponta. "Precisamos no educar. Essa reeducação, quando a arte proporcionar isso, conseguir pautar a coisa na mesa do brasileiro, será lindo.

Tal compromisso entra em comunhão com a caminhada deste artista tão completo. "Quero que meu personagem traga uma identificação de coragem", finaliza Silvero Pereira.

