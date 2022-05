Fátima Bernandes fala sobre fim da TV Globinho: 'eu dei uma aposentadoria para o Bob Esponja'

A apresentadora Fátima Bernardes respondeu, nesta terça-feira (3), um questionamento sobre o fim da TV Globinho. A pergunta foi feita pelo humorista Paulo Vieira.

Durante quadro "Big Terapia com Fátima", Paulo Vieira perguntou: "a decisão de acabar com a TV Globinho foi para eles parar de ver desenhos e estudar?".

Veja fala de apresentadora:

A Fátima Bernardes não mentiu. A Globo não tirou a TV Globinho à toa. As crianças estavam migrando para a internet (streamming e youtube). Sem falar que a TV Globinho não rendia patrocinadores tão bons quanto em um programa como o dela.pic.twitter.com/c1xhxXwmdc — Haftas Arden 🌪️(GI) 🌵 (JU) (@HaftasArden) May 3, 2022

Com bom humor, Fátima Bernardes respondeu: "menino, eu respondo sobre a TV Globinho até hoje. Eu dei uma aposentadoria para o Bob Espoja. Tá lá, descansando muito antes de mim. Eu tô aqui carregando saco, carregando areia".

Fátima disse que até hoje receber questionamentos sobre o fim do programa de desenhos infantis. "Até hoje as pessoas falam, às vezes vem uma pessoa de 30 anos e fala: 'E a TV Globinho?'. Pelo amor de Deus, você num via mais TV Globinho há 10 anos".

TV Globinho acabou em 2015

A TV Globinho foi um programa de televisão infantil produzido e exibido pela TV Globo. O matinal foi exibido nas manhãs da emissora entre 3 de julho de 2000 e 1 de agosto de 2015.

O programa ficou famoso por transmitir Dragon Ball Z, Digimon, As Aventuras de Jackie Chan, Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Homem-Aranha, Power Rangers, além de desenhos clássicos como Mickey e Donald, Caverna do Dragão e Os Simpsons.

Em 2015, o programa saiu definitivamente do ar, para dar lugar ao programa "É de Casa".