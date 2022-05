Juventude de Paula Toller no 'Encontro' repercute em redes sociais

A cantora Paula Toller participou do programa "Encontro com Fátima", nesta terça-feira (3). A aparição da cantora no matinal chamou atenção dos usuários das redes sociais pela aparência jovem.

Aos 59 anos, a carioca foi elogiada na web pelos fãs, que ficaram chocados com a jovialidade da artista.

Legenda: Paula Toller participou do programa "Encontro", nesta terça-feira (3) Foto: Paula Toller

Na participação, Paula Toller falou de um trabalho musical com o filho, Gabriel Farias. O herdeiro da cantora participa de música e até dirige a produção audiovisual — intitulada por "Eu Amo Brilhar".

A carioca ainda falou da relação com o filho durante o período da pandemia. "A gente ficou seis meses. Ele ia ficar quatro dias. Foi muito bom".

Veja tweets: