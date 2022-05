Romeu, filho de Paulo Gustavo, se incomoda ao ouvir sobre a morte do pai, revela Thales Bretas

O viúvo de Paulo Gustavo, Thales Bretas, fez revelações emocionantes sobre os filhos do casal, Gael e Romeu, na véspera de completar 1 ano da morte do ator. Em entrevista ao programa "Mais Você", da TV Globo, o médico afirmou que os gêmeos ainda não entendem muito bem sobre a ausência do pai, que morreu aos 42 anos, vítima de complicações da Covid-19.

"Eu introduzo [a figura do Paulo], tento mostrar vídeo, foto, mas sinto que é uma coisa que ainda não tá clara pra eles. O Romeu era muito apegado no Paulo. O Paulo passava, Romeu começava a chorar querendo ir pro colo dele. Sinto que quando eu comento do papai Paulo e falo que agora ele tá no céu e é uma estrelinha olhando pra gente, ele muda de assunto, sai de perto, sinto que ele se incomoda de alguma forma".

Foto: Reprodução/Instagram

Apesar da dificuldade das crianças, de 2 anos e 8 meses, em lidar com a morte de Paulo, Thales diz que tenta manter viva a memória do ator. "Acho que um dia eles vão entender que o pai sempre foi uma estrela e agora está no céu, brilhando, por eles e pela gente", afirmou Thales.

O médico ainda relembrou momentos da internação de Paulo e a esperança que a família tinha sobre a total recuperação do artista. Por ser da área da saúde, ele conta que conseguia estar mais presente no hospital, mas que não gosta de pensar nesses momentos. "Foram os mais terríveis da minha vida", definiu.

Ainda sobre a internação de Paulo, Thales revela que ele tinha momentos de muito medo e lucidez, e, ao mesmo tempo, uma calma muita forte. O médico também contou que Paulo tinha consciência da gravidade do caso e chegou a perguntar se iria morrer. "Claro que você vai sair [do hospital], morrer todo mundo pode a qualquer momento, mas isso não vai acontecer com você", relembrou o médico

Morte de Paulo Gustavo

O ator e humorista Paulo Gustavo faleceu, aos 42 anos, na noite do dia 4 de maio de 2021, em decorrência de complicações da Covid-19. Em comunicado da família e equipe médica do artista, a confirmação do falecimento se deu após relatórios recorrentes apontando quadro grave durante tratamento da doença. Paulo ficou mais de 50 dias internado no hospital lutando contra a doença.