Viúvo de Paulo Gustavo e cantor Silva estão vivendo affair, diz jornal

Thales Bretas e Silva podem estar iniciando um romance. O viúvo de Paulo Gustavo e o cantor estão se conhecendo melhor, fato que já é de conhecimento dos amigos próximos. As informações são do Extra.

Conforme o jornal, os dois se aproximaram após serem apresentados por amigos em comum e passaram a ter encontros frequentes nas últimas semanas.

No último dia 26 de março, por exemplo, o dermatologista esteve no show de Silva no Lollapalooza, em São Paulo, acompanhado da amiga Carol Trentini e da cunhada Juliana, irmã do humorista.

Bretas também encontrou o cantor em um festival em Belo Horizonte no início deste mês. O médico aparece em uma foto no camarim do capixaba ao lado de outros famosos, como Marcus Majella e Samanta Schmutz.

No entanto, fontes ouvidas pelo Extra indicam que não está nos planos de Thales Bretas assumir um namoro agora.