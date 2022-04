Maria Beltrão deixa GloboNews e assumirá apresentação do 'É de Casa'

A Rede Globo anunciou uma grande mudança na programação nesta quarta-feira (13). Após a divulgação da saída de Fátima Bernardes do 'Encontro' para assumir o 'The Voice', a emissora também vai mudar a grade das manhãs de sábado.

Maria Beltrão sairá da GloboNews para comandar o 'É De Casa'.

Rita Batista

Além da jornalista, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete integram o time de apresentadores para o novo formato do matinal.

Andréia Sadi

A jornalista Andréia Sadi entra no lugar de Maria Beltrão na apresentação do 'Estúdio i', da GloboNews.

Ainda de acordo com o anúncio da emissora, as mudanças fazem parte de um projeto de renovação da empresa. André Marques e Ana Furtado, que também comandam o 'É de Casa', vão sair do matinal e negociam novos trabalhos com o grupo Globo.

Trajetória de Maria Beltrão

Maria Beltrão está no ar há 25 anos na GloboNews. Desde a estreia do canal, a carioca fez grandes coberturas para o 'Estúdio i', jornal diário sob sua apresentação desde 2008.

A jornalista também é responsável por apresentar as transmissões do Oscar na Globo desde 2006 ao lado de personalidades da mídia.