Aracati reúne nomes como João Gomes e as irmãs Maiara e Maraisa em primeira edição de São João

A cidade de Aracati (CE) irá realizar a primeira grande festa de São João da história do município. Entre os dias 24 de junho e 1º de julho, se apresentam Alceu Valença, Bruno e Marrone, João Gomes, Fagner e as irmãs Maiara e Maraisa, dentre outros.

Quem comanda a primeira noite de festa é o pernambucano Alceu Valença, que vai encher o Largo da Matriz com maracatus e composições que já são clássicos da MPB.

Na terça-feira (28), a dupla Maiara e Maraisa vai embalar a festa com o sertanejo romântico.

A revelação do piseiro, o pernambucano João Gomes, será a principal atração de quarta-feira (29). Ele apresenta os sucessos da carreira no evento.

Na quinta-feira (30), Bruno e Marrone vão levar os clássicos do sertanejo para o palco.



Já o cearense Fagner encerra a festa com chave de ouro, no dia primeiro de julho. Além disso, durante o dia, haverá em todos os distritos festivais comunitários apoiados pela Prefeitura.

Veja programação completa:

24/06

Apresentação de quadrilhas

19h - Explode Coração (Córrego dos Rodrigues)

20h - Estrela do Mar (Volta)

Shows

21h a 22h30 - Maria Marlene

23h a 0h30 - Alceu Valença

1h a 3h - Kbra da Peste

28/06

Apresentação de quadrilhas

19h - Explode Coração (Córrego dos Rodrigues)

20h - Paixão Junina (Sede)

Shows

22h a 23h30 - Aninha de Jesus

0h a 1h30 - Maiara & Maraisa

2h a 3h - Júnior Petinho

29/06

Apresentação de quadrilhas

19h - Estrela do Mar (Volta)

20h - Paixão Junina (Sede)

Shows

22h a 23h30 - Isabela Serpa

0h a 1h30 - João Gomes

2h a 3h - (atração a ser confirmada)

30/06

19h - Explode Coração (Córrego dos Rodrigues)

20h - Paixão Junina (Sede)

Shows

22h a 23h30 - Banda Amor a Mil

0h a 1h30 - Bruno & Marrone

2h a 3h - Jackson Sobreira

01/07

19h - Estrela do Mar (Volta)

20h - Explosão na Roça (Preá)



Shows

21h a 22h - Elvis Maluco

23h a 0h30 - Fagner

1h a 2h30 - Leco

3h a 4h30 - Lagosta Bronzeada

Evento terá quadrilhas e outros serviços

O arraiá no Centro do Aracati vai começar às 19h, com apresentações de ao menos duas quadrilhas, além de bandas locais.



Para garantir a saúde e a segurança dos brincantes, o Largo da Matriz será cercado e terá dois acessos - início da avenida Dragão do Mar e ao lado da Igreja Matriz, na Avenida Abelardo Gurgel -, onde serão exigidos comprovantes de vacinação contra Covid-19.

O espaço contará com toda a estrutura de banheiros, ambulância e área de alimentação, com vendedores ambulantes, carrinhos de lanche e trailers cadastrados previamente. Não será permitida a comercialização ou o porte de bebidas em vasilhames de vidro.

Serviço

São João de Aracati

Local. Largo da Matriz

Horário: Abertura dos portões às 18h30

Programação: de 24/06 a 01/07