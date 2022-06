Expocrato 2022 aumenta reservas da rede hoteleira da região do Cariri

Os fãs do Festival Expocrato estão movimentando o setor hoteleiro da região do Cariri. A procura por reservas para o período da programação do evento está a todo vapor. Pousadas e hotéis de Barbalha, Crato e Juazeiro do Norte voltam ao cenário positivo de hospedagens de anos anteriores com a realização festa.

A busca por vagas está intensa em pousadas e hotéis da região do Cariri deram folego financeiro aos empresários que ficaram sem o evento por dois anos por conta da pandemia.

"O retorno presencial do Festival é de grande importância para toda a cadeia econômica, em especial para o setor hoteleiro. A busca por reserva está intensa e essa movimentação é a energia que precisamos para retomada da economia na nossa região”, destacou Edilânia Piancó, gerente de hotel, no Crato.

Foto: Divulgação

A magnitude do Festival é tamanha que movimenta inclusive a economia de cidades vizinhas a exemplo de Juazeiro do Norte e Barbalha, como aponta Leda Ribeiro, gerente de hotel em Juazeiro do Norte. “Desde o lançamento do Festival que nós começamos a receber ligações de pessoas de vários estados a exemplo de São Paulo, Bahia, querendo fazer reservas para o período de 10 a 17 de julho. Com a proximidade do Festival a procura aumenta ainda mais".

A contagem regressiva para o Festival acende o sinal verde as compras do varejo também. Segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Crato, José Lobo, “a perspectiva de venda é muito boa, o mês de julho iguala ou supera as vendas do Natal”. Ainda segundo os dados da CDL, o último ano em que houve o Festival de forma presencial, o evento rendeu um aumento de 7,5% nas vendas do comércio. Para 2022, a expectativa é que o número cresça ainda mais.

Oito dias de festa

De 10 a 17 de julho, o Festival Expocrato traz a mais completa e variada mistura musical. Do pagode ao axé, do forró aos hits do TikTok. Difícil vai ser não se render a explosão musical da terceira edição do Festival Expocrato. Para que busca garantir os ingressos com valores parcelados em até 6 vezes sem juros, é bom correr, que a promoção está nos últimos dias.

Os ingressos podem ser adquiridos em diferentes pontos montados na região do Cariri. Em Crato, um posto de vendas oferta ingressos no Mandacaru Center, e em Juazeiro do Norte no Cariri Garden Shopping). Ainda é possível adquitir entradas no site Bilheteria Virtual.

Infraestrutura de saúde

Todos os setores irão contar com um Posto Médico Avançado, equipado com médicos, socorristas, enfermeiros, equipamentos e remédios para cuidar da saúde de todos.

Além dos ambulatórios, o Festival irá dispor de 3 ambulâncias UTI Móveis, para eventuais remoções. Todas com equipe médica completa e equipamentos de última geração.

Confira a programação do Expocrato 2022:

Domingo (10/07)

Leo Santana

Dilsinho

Magníficos

Wallas Arrais

Chumbo Sim Senhor

Alencar e Banda

Jefinho

Flor Florentino

Segunda-feira (11/07)

Erasmo Carlos

Márcio Greyck

Fernando Mendes

Forró Real

Gil Sanfoneiro

Vicente Forró de Raiz

Henrique Farra

Marcelo Namorador

Terça-feira (12/07)

Luiza Sonza

Nando Reis

Ludmilla

Selvagens à Procura de Lei

Japãozin

Lucas Lemos

Cicero Bodim e Banda

Quarta-feira (13/07)

Saia Rodada

Elba Ramalho

Toca do Vale

Waldonys

Zezo

Luan Estilizado

Banda Mel Carvalho

Antonio Marcos

Quinta-feira (14/07)

Pedro Sampaio

Zé Felipe

Zé Vaqueiro

Matheus Fernandes

Limão com Mel

Ana Nery

João Paulo e Banda

Sexta-feira (15/07)

Wesley Safadão

Dorgival Dantas

Taty Girl

Calcinha Preta

Wava

Josué Bom de Faixa

Bulé de Caminhão

Sábado (16/07)

Gusttavo Lima

Xand

Mari Fernandez

Jonas Esticado

Rafael Belo Xote

Luan Rocha

Domingo (17/07)

João Gomes

Tarcisio do Acordeon

Vitor Fernandes

Dennis DJ

West Reis

Gideon e Banda

Guto Sobreira

Serviço

Evento: Festival Expocrato 2022

Data: 10 a 17 de julho

Cidade: Crato, CE

Local: Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti

Abertura dos portões: 19h

Classificação Etária: 16 anos

Ingressos: festivalexpocrato.com.br