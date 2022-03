Festival Expocrato 2022 tem datas divulgadas; confira

Pela primeira vez desde o início da pandemia, o Festival Expocrato anuncia as datas para a nova edição do evento. Sediado na Região do Cariri, no Ceará, a festa acontece entre 10 e 17 de julho.

A organização do evento divulgou a novidade na noite desta quarta-feira (9). "Fiquem ligados que em breve soltamos mais novidades", avisou o festival.

"É uma mistura de ansiedade, alegria, euforia, mas tá chegando. Contamos com cada um de vocês para, mais uma vez, fazermos histórias. Juntos, em uma única voz e várias emoções!", diz publicação nas redes sociais do evento.

Não foram divulgadas as atrações da festa.

Última edição

A última edição do Expocrato aconteceu em julho de 2019, celebrando os 75 anos do evento. Se apresentaram nomes como Anitta, Léo Santana, Wesley Safadão, Xand Avião, Simome e Simaria, Bruno e Marrone, Jonas Esticado, Calcinha Preta.