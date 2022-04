Luísa Sonza confirma show no Festival Expocrato 2022, no Ceará, em julho

Luísa Sonza chega ao Ceará em julho para um show no Festival Expocrato. A atração foi confirmada pelo evento e divulgada pela própria cantora nas redes sociais nesta quinta-feira (14).

A data do show ainda não foi divulgada. A Expocrato 2022 acontece entre 10 e 17 de julho no município de Crato, no Cariri cearense. "Espero vocês", comentou Luísa no Instagram.

Legenda: A cantora falou sobre o show no Twitter Foto: Reprodução

A gaúcha tem uma lista de hits na carreira que serão esperados no show de Crato. "Sentadona", "Café da Manhã", "Anaconda" e "Melhor Sozinha" estão na lista.

Expocrato 2022

Outras atrações confirmadas são Léo Santana, João Gomes e Wesley Safadão. Mais informações sobre artistas e venda de ingressos ainda serão divulgadas pelo festival.

Será a primeira Expocrato desde o início da pandemia. A última edição do Expocrato aconteceu em julho de 2019, celebrando os 75 anos do evento. Se apresentaram nomes como Anitta, Xand Avião e Simone e Simaria.