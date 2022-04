Spotify declara que pode identificar se houve fraude em recorde de Anitta no Top 50 Global

O Spotify, serviço de streaming mundial de música, revelou que possui ferramentas capazes de informar se houve "robotização" no recorde batido por Anitta com a canção 'Envolver'. Na Internet, os fãs da cantora são acusados de fazê-la chegar à marca por meio de técnicas consideradas fraudulentas. As informações são do colunistra Ricardo Feltrin.

A cantora foi a primeira brasileira a chegar na 1ª colocação do ranking Daily Top 50 Global, quando a música 'Envolver' virou uma das mais comentadas em todo o mundo.

Em um único dia, segundo números atuais do Spotify, a música de Anitta foi reproduzida mais de 6,4 milhões de vezes. Agora, já acumula pouco mais de 146 milhões de reproduções.

Dados do site 'Rest of World' dizem que os fãs da cantora são suspeitas de terem manipulado o algoritmo de resultados do streaming, utilizando redes VPN para reproduzir a música em novos IPs.

Essa técnica é capaz de brular o protocolo-raiz, que normalmente permite identificar um equipamento com acesso à Internet.

Ainda segundo o porta UOL, a acusação mais grave é de que Anitta teria participado ativamente nas discussões nas redes sociais para estimular o "engajamento" da canção.

No último dia 14 de março, um perfil oficial da cantora no Twitter publicou informações sobre como montar uma playlist com a música, além de incentivar o uso de contas diferentes no Spotify.

Resposta da Spotify

Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, do UOL, o Spotify não divulgou posicionamento oficial para deliberar sobre a questão. Entretanto, já afirmaram que possuem recursos para mitigar atividade de streaming artificial.

Veja parte da nota:

"Colocamos recursos de engenharia e pesquisas significativos para detectar, mitigar e remover a atividade de streaming artificial no Spotify para que nada atrapalhe nossa missão de dar aos artistas a oportunidade de viver de sua arte e para que os detentores de direitos sejam pagos da maneira mais justa possível para o seu trabalho. A integridade disso é incrivelmente importante para nós, porque um fluxo ilegítimo significa que há artistas honestos e trabalhadores do outro lado que são afetados".

