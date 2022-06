Conheça as músicas de São João mais tocadas no Brasil da última década; ouça

O gênero forró é o som que ecoa com no mais força no Brasil no mês de junho. Com as festas de São João em todo o país, clássicos da música nordestina tomam de conta do repertório de grandes eventos.



Segundo levantamento do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), letras de Humberto Teixeira, Gonzagão, Dominguinhos, entre outros nomes, estão no top 10 das músicas mais tocadas no segmento de Festa Junina na década.

Conforme ranking do Ecad, com dados de 2021, o instrumental "Festa na Roça", assinada por Mário Zan e Palmeira, lidera o setlist de músicas juninas.

Cantores e bandas de grandes eventos, como os presentes na primeira edição da Vybbe Junina, levam no setlist blocos de músicas juninas entre hits da atualidade.

Veja ranking:



1. Festa na roça - Mario Zan e Palmeira

2. Olha pro céu - Gonzagão e José Fernandes de Carvalho

3. Asa Branca - Humberto Teixeira e Gonzagão

4. O sanfoneiro só tocava isso - Haroldo Lobo e Geraldo Medeiros

5. Pagode russo - João Silva e Gonzagão

6. O xote das meninas - Zé Dantas e Gonzagão

7. Pula a fogueira - Amor e João Bastos Filho

8. Eu só quero um xodó - Dominguinhos e Anastácia

9. Quadrilha brasileira - Gerson Filho e José Maria de Aguiar Filho

10. Esperando na janela - Raimundinho do Acordeon, Targino Gondim e Manuca Almeida