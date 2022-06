Edson Lima, atração da Vybbe Junina, lembra campeonato de quadrilha e revela comida típica favorita

O cantor Edson Lima, uma das atrações da primeira edição do evento Vyybe Junina, guarda boas lembranças do período de São João. Na adolescência, ele foi campeão de competições de quadrilha pela agremiação Currutela da Vida.

"Minha infância junina já foi nos sítios e fazendas de amigos dos meus pais. Enquanto eles estavam nos forrós, a gente ficava nas brincadeiras juninas que até hoje fluem com grande lembrança na minha cabeça", lembra Edson Lima.

Veja entrevista:

No repertório musical da infância e adolescência, a memória afetiva do pernambucano é voltado para nomes como Luiz Gonzaga e Jorge de Altinho.

O forrozeiro curtia também o período de férias escolares brincando de "roubar bandeira" e "ser compadre e comadre de fogueira",

Fã de comidas típicas

Como em todo período junino, os pedidos de comida nos camarins dos artistas mudam para atender as preferências do cardápio junino.

Edson Lima é um dos que adota o menu com receitas à base de milho. "Pamonha, canjica, milho verde, essas são essenciais. Quando estou em Sergipe, gosto do amendoim cozinhado. Todas às vezes que vamos viver o mês junino inserimos isso no nosso cardápio. Não tem dieta certa", comenta o cantor.

Vybbe junina terá repertório com clássicos do São João

Edson Lima diz preparar repertório especial para quem for curtir o evento Vybbe Junina, no Colosso, no domingo (5). "Nós gravamos, recentemente, o 'Arraia da Limão' com grandes clássicos da Limao e do São João".

Ao lado de Adma Andrade, o cantor Edson Lima também conta que o setlist do álbum "Pra Sempre Limão" será cantado na Vybbe Junina.

Veja programação da Vybbe Junina:

05/06

Xand Avião

Avine Vinny

Limão com Mel

12/06 - Arraiá dos Solteiros

Zé Cantor

Toca do Vale

Nildinha (Forró Real)

15/06

Nattan

Dorgival Dantas

Diego Facó

19/06 - Arraiá do Austin

Bruno e Marrone

Matheus Fernandes

Pedrinho Pegação

26/06

Mari Fernandez

Ícaro e Gilmar

Forró Real

Serviço

1º edição da Vybbe Junina

Atrações nacionais e locais participam de evento

Pontos de venda: Lojas Blinclass: North Shopping, North Shopping Jóquei, Shopping Parangaba e Shopping Iguatemi.

Vendas online: Brasil Ticket