Xand Avião, Limão com Mel e Ávine comandam primeiro dia da Vybbe Junina

Vai ter forró para todos os gostos no primeiro dia de festa da Vybbe Junina. O evento, que acontece de 5 a 26 de junho, no Colosso Fortaleza, começa neste domingo (5) com o romantismo da banda Limão com Mel, os hits do comandante Xand Avião e o swing do cantor Ávine.

Os portões estão previstos para abrirem às 16 horas.

Com 15 atrações musicais de peso, distribuídas em cinco dias de festa, a primeira edição da Vybbe Junina promete movimentar a capital cearense e atrair todos os olhares para um dos períodos mais tradicionais do Nordeste.

Depois da estreia neste domingo, será a vez do forrozão de Zé Cantor, Toca do Vale e Nildinha agitar o ‘Arraiá dos Solteiros’ no dia 12. Nattan, Dorgival Dantas e Diego Facó prometem não deixar ninguém parado na véspera de feriado, dia 15.

No dia 19, o sertanejo será bem representado por Bruno e Marrone no ‘Arraiá do Austin”, que conta ainda com o forró do “cara do momento”, Matheus Fernandes e de Pedrinho Pegação.

Para encerrar a programação, dia 26, os hits de sucesso de Mari Fernandes, além da dupla Ícaro e Gilmar e Forró Real fazem uma mistura de ritmos que promete deixar o público com um gostinho de quero mais.

Além dos shows, o público vai viver uma experiência multissensorial com a instalação de elementos que remetem ao período junino, como cidade cenográfica, quadrilha, comidas típicas, brincadeiras, touro mecânico e muito mais.

Ingressos

Os setores estão divididos em Brahmosidade (Open Bar de cerveja Brahma); Mandacarú e Lounge Xique-Xique.

Os ingressos custam a partir de R$100 dependendo do lote atual e da área escolhida; e a venda já está liberada pelo site da Brasil Ticket (online) e nas lojas Blinclass (pontos de venda físicos) do North Shopping, North Shopping Jóquei, Shopping Parangaba e Shopping Iguatemi.

Serviços

Vybbe Junina 2022

Programação:

Domingo (5/6): Xand Avião, Limão com Mel e Ávine Vinny

Domingo (12/6): Arraiá dos Solteiros (Zé Cantor, Toca do Vale e Nildinha)

Quarta (15/6 - véspera de feriado): Nattan, Dorgival Dantas e Diego Facó

Domingo (19/6): Arraiá do Austin (Bruno e Marrone, Matheus Fernandes e Pedrinho Pegação)

Domingo (26/6): Mari Fernandes, Ícaro e Gilmar e Forró Real

Onde: Colosso Fortaleza

Abertura dos portões: 16 horas

Mais informações: @vybbejunina