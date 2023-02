Bruna Griphao machuca joelho em festa no BBB 23 e pode não participar da prova do Líder

A atriz Bruna Griphao relatou ter se machucado durante a festa do Líder no BBB 23 na noite de quarta-feira (8) e pode não realizar a prova para a nova liderança nesta quinta (9).

Após ser auxiliada por Gustavo, Líder da última semana, a sister já foi dormir depois da festa reclamando de dores. Durante a manhã, ela recorreu ao confessionário para pedir por atendimento à produção do reality show.

Bruna revelou que acredita no rompimento do joelho. "Eu tenho o do esquerdo rompido e é exatamente a mesma dor. Eu estou muito triste e precisava muito de um atendimento médico, anti-inflamatório, um joelho novo... o que vocês quiserem me mandar", brincou a artista em meio ao Raio-X.

A equipe de Bruna utilizou as redes sociais para falar sobre o assunto, torcendo para a recuperação da artista. "Bruna foi ao confessionário pedir atendimento médico para o joelho. Ela acredita que talvez possa ter rompido o ligamento. Estamos torcendo para que não seja nada grave e ela fique bem logo", disse o posicionamento publicado no Twitter.

Em conversa com os demais colegas de confinamento, Bruna pontuou que não está se sentindo bem para realizar provas, como a que deve ser disputada nesta quinta. Além disso, colocou em dúvida a participação dela em outras disputas.

"Não vou participar da Prova do Líder, não sei se vou participar das próximas provas", completou Bruna.