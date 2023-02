Larissa expulsa do BBB 23? Público debate tapa em Bruna Griphao durante brincadeira

Uma brincadeira entre as amigas Larissa Santos e Bruna Griphao repercutiu mal entre quem acompanha o BBB 23 e, nas redes sociais, muitos internautas estão pedindo que Larissa seja expulsa do reality show.

Após a festa do líder Gustavo, na madrugada desta quinta-feira (9), Bruna fez uma brincadeira e colocou o dedo na região do ânus de Larissa, que estava deitada na cama com Fred Desimpedidos. A professora de educação física não gostou e deu um tapa no braço da atriz, que estava no chão.

Legenda: Momento foi registrado após a festa do líder Gustavo Foto: Reprodução

Legenda: Momento foi registrado após a festa do líder Gustavo Foto: Reprodução

Assista ao momento registrado no BBB 23:

“Por muito menos a Hariany foi expulsa”, escreveu uma usuária do Twitter, relembrando o episódio que Hariany empurrou Paula no BBB 19, e acabou expulsa dia antes do programa terminar.

“Agressão, mesmo de brincadeira, é motivo de expulsão. Larissa expulsa”, reforçou outro usuário. “Se fosse a Paula ou a Key, já estariam na porta do Projac pedindo expulsão. Larissa Expulsa”, publicou outra pessoa na rede social.

Os perfis oficiais de Bruna e Larissa ainda não se posicionaram sobre o ocorrido.