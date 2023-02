Pai de Bruna Griphao diz que Gabriel não o procurou após deixar o BBB 23

Pai da atriz Bruna Griphao, Kakau Barra contou que Gabriel, que viveu um relacionamento tóxico com a atriz dentro do BBB 23, não o procurou após deixar o reality show. Ele ainda disse que, se o modelo o procurasse para conversar, “seria de boa”.

“Não teria problema. Ele tem que aprender com os erros dele. Eu também já errei muito na minha vida. Quem nunca teve um erro que atire a primeira pedra. Acho que ele está aprendendo com essa história toda. Espero que esteja bem. Não tem estresse", contou em entrevista ao site de Patrícia Kogut.

Kakau ainda comentou sobre a repercussão do caso: "Acabou que isso deu uma alerta para todo mundo, não só para a minha filha. Muita gente se viu nesse lugar, que não é legal. E a Bruna mudou totalmente, é uma menina de ouro. Não foi nada que não pudesse corrigir na rota dela. Aqui fora, tem todo o apoio da família. É uma parada deles, eles têm que resolver. Acho que ele tem ideia de que eu fiquei chateado”, disse.

Música sobre relação abusiva

Ainda segundo ele, Bruna lançará em breve uma música sobre outra relação abusiva que teve, antes de entrar no programa da Globo. “O que posso falar é que ela sofreu com um relacionamento abusivo, muito ruim. Uma das músicas que escreveu é sobre esse relacionamento, muito recente. Está na agulha para sair”.

Enquanto está no BBB 23, Bruna decidiu investir na carreira de cantora e deixou músicas prontas para serem divulgadas enquanto participa do reality show. No último dia 6 de fevereiro, ela lançou a primeira, “Bandida”.