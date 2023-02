Festa do BBB 23 ontem teve ataque de ciúmes de Key e conversas de jogo; veja detalhes

A festa de quarta-feira (8) do BBB 23 rendeu momentos de ciúme, conversas sobre jogo e a nova configuração entre os brothers com o fim do Quarto Deserto. Key Alves foi um dos destaques, mas de uma forma não tão positiva ao protagonizar uma crise de ciúme relacionada às sisters Bruna e Larissa.

A conversa sobre o incômodo aconteceu ao lado de Fred Nicácio. "Ele tava dançando e ela: 'Pega um shotinho'. E deu na boquinha dele. E eu só olhando", contou ele para a jogadora de vôlei, insinuando que Larissa estava constantemente perto de Gustavo, concordando com as sensações anteriores descritas por ela.

"O Black chegou para mim e falou: 'Tá vendo ela em cima dele?'. Eu sinto que ela dá em cima dele", continuou Key. Segundo a affair de Gustavo, o Cowboy, ela não estaria agindo dessa forma com os outros confinados.

Mas a crise não parou por aí e se estendeu a outra sister. Após citar Larissa, Key questionou a ajuda de Gustavo a Bruna, que sentiu uma dor no joelho em meio à festa.

"Por que ele tem que ficar passando a mão nela? Se eu tiver dor, não vou pedir para ninguém passar a mão no meu joelho. Tem certas coisas que tem que evitar", complementou Key Alves.

Grupos rachados

Christian e Gabriel, antes mais afastados no jogo, se uniram para discutir o fim dos grupos da casa. "Senti um ar de julgamento e me machucou bastante e outras pessoas de fora me acolheram", alegou Christian sobre o estremecimento nas alianças.

Em meio à conversa, Gabriel até tentou consolar o gaúcho, afirmando que não quis dar opinião sobre as atitudes de Christian. O brother foi acusado de fazer jogo duplo no reality.

Legenda: Brothers conversaram sobre as mudanças recentes no jogo Foto: reprodução/Globoplay

Entretanto, ele alegou que continua com o sentimento difícil. "Não tô conseguindo ser eu dentro do grupo e isso me machuca", completou.

Gabriel, inclusive, chegou a conversar com Amanda e Paula, revelando que não votaria em nenhuma das duas sister caso consiga a liderança da semana.