Key Alves, do BBB 23, detalha encontro com Rodrigo Mussi no dia do acidente dele

A jogadora de vôlei Key Alves, participante do BBB 23, deu mais detalhes sobre seu envolvimento com o ex-BBB Rodrigo Mussi nesta quarta-feira (8). Ela já tinha revelado no reality que estava com o influenciador pouco antes do grave acidente dele.

Após encontrar a jogadora, Rodrigo saiu da casa dela em um carro de aplicativo, na madrugada de 31 de março de 2022, em São Paulo. O motorista bateu na traseira de um caminhão e o influenciador foi projetado para frente do veículo.

Rodrigo ficou internado por um mês, em decorrência de traumatismo craniano e uma fratura exposta. O paulista ficou em coma e chegou a perder 30 kg.

O envolvimento dos dois voltou a tona nesta quarta após Key revelar que não considerava ter um relacionamento com o influenciador.

"A gente transou e tal, aí ele deitou. Eu achei que ele ia dormir lá. Quando deu 3h e pouco da manhã, ele levantou assim e disse 'preciso ir embora'. Pegou o celular para chamar o uber e eu 'cara, por que?'. Eu já tava quase dormindo", contou.

"Na hora que ele abriu a porta para sair, falou assim: 'vê se não fica assim não, porque você pode estar perdendo o amor da tua vida' e fechou a porta", contou. "E eu fiquei assim: afam, f*oda-se. Eu só queria transar".

Key revelou que o ex-BBB deixou de responder suas mensagens e ela excluiu o contato dele por imaginar que ele estava ignorando-a, sem saber do acidente.

Ela descobriu da tragédia na noite do dia seguinte, quando estava em um restaurante com amigos. "A minha alma 'saiu'. Eu senti isso aqui [apontando para a nuca] gelado. Eu na mesa, todo mundo conversando. Fui no banheiro e vomitei tanto", lembrou Key.

Exposição

Rodrigo Mussi havia criticado Key anteriormente pela "exposição" dentro do BBB. No fim de janeiro, a atleta revelou dentro do confinamento que ficaria novamente com o influenciador.

"Desnecessária tamanha exposição. Até falta de respeito", opinou Mussi na época. Ele não se pronunciou até o momento sobre as novas declarações de Key.

A jogadora mostrou dentro da casa uma tatuagem que fez em homenagem ao ex-BBB. Ela tatuou o sobrenome dele no pulso, abaixo do desenho de uma cruz.

Em entrevista ao "Encontro com Patrícia Poeta", Rodrigo disse que já sabia da tatuagem.