Ricardo, do BBB 23, diz que já beijou homem: ‘não senti atração’

Ricardo Camargo, o Alface, do BBB 23, revelou em conversa com Sarah Aline e Bruno Gaga, na tarde desta quarta-feira (8), que já beijou um homem.

O participante contou que beijou um colega de pós-graduação, por quem tinha admiração. “Nunca tive problema em olhar um homem e admirar a beleza dele. E tinha uma pessoa na pós-graduação que eu admirava muito. Não tinha atração nenhuma, não tive vontade de beijar de novo. Mas aconteceu o beijo, e eu queria”, relatou.

Ricardo Camargo Participante do BBB 23 Mas eu percebi que não é algo que eu quero. Não senti atração, não bateu. Foi a pessoa que eu admirava mesmo, sempre achei muito bonito, a pessoa maravilhosa, um profissional incrível, mas não foi. Aí falei: 'Velho, realmente não gosto'. E foi isso

Ricardo ainda contou que sempre o indagaram se ele era gay. “E eu falei que não era, porque eu nunca tive atração por homem. Nunca na minha vida”.

Na mesma conversa, Bruno Gaga disse que se entende como bissexual, e Sarah Aline também.

“Numa viagem para Recife, eu beijei mais mulher do que homem. Sou bi. Eu gosto só do beijo da mulher. O beijo da mulher é mágico, eu acho”, relatou Bruno.

“É gostoso mesmo, é encantador. Minha parada com mulheres é sempre num lugar muito diferente do que com homens. As meninas com quem eu fico, eu me encanto muito com elas”, confidenciou Sarah.