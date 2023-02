Gabriel Santana, do BBB 23, fez corte 'calvão de cria'; entenda a moda

O corte de cabelo de Gabriel Santana, do BBB 23, ganhou repercussão após o paredão dessa terça-feira (7). Ele cumpriu uma promessa que fez caso sobrevivesse à noite de eliminação e fez um corte estilo "calvão de cria".

O estilo viralizou nas redes sociais pois simula a calvície. A tendência surgiu em 2022 em uma barbearia de Três Passos, no interior do Rio Grande do Sul.

Jovens da cidade começaram a brincar com o corte, mas ele acabou viralizando e ganhando o nome atual.

O que é o 'calvão de cria'?

O calvão de criar é realizado quando a pessoa raspa a parte de cima da cabeça em um efeito degradê invertido, de cima para baixo. Outra maneira também é raspar as "entradas", para dar a impressão de falhas.

Cezar foi quem cortou o cabelo de Gabriel no BBB 23, optando por raspar o meio da cabeça do participante. Ele falou que manteria o estilo por 24 horas.