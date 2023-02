Tina revela à Ana Maria Braga não ter arrependimentos do BBB 23: 'tinha que ser do jeito que foi'

A ex-BBB 23 Tina Calamba, eliminada na noite de terça-feira (7) do reality show, contou, em entrevista à Ana Maria Braga, no Mais Você, que não se arrepende da trajetória que viveu no confinamento. "Eu acho que o jogo tinha que ser do jeito que foi", disse a angolana durante o 'Café com Eliminado'.

Tina chegou ao programa com um sorriso no rosto e foi recebida por Ana com afetuosidade, na manhã seguinte após deixar o reality com pouco mais de 54% dos votos. De cara, o quadro quis mostrar parte da história da jornalista, que veio ao Brasil, se instalou em São Paulo e vive em solo brasileiro desde então. Por aqui, teve duas filhas, frutos de um relacionamento antigo de oito anos.

"São Paulo foi a cidade que me identifiquei nessa busca de profissionalismo. Gostei do Rio, mas era um cenário mais parecido com a Angola, e acabei ficando por São Paulo", se abriu Tina, antes de comentar sobre o jogo.

Personalidade na casa

Questionada por Ana sobre a personalidade dentro da casa do BBB, Tina opinou por quais motivos teria sido criticada pelos outros brothers. E não considera ter sido grosseira com nenhum deles.

"Não foram situações repetitivas e eu acredito que não tenha recebido muitos votos da própria casa. Não tive nenhum embate direto com o Cowboy, então creio que ele pegou essa coisa da casa. Foi uma indicação fraca e, apesar de ser um jogador fraco, acho que ele está sendo sonso", disse ela sobre a indicação do líder ao Paredão.

O momento da indicação, inclusive, repercutiu nas redes no último domingo (5). Na ocasião, Tina negou um abraço de Gustavo, o Cowboy, que a procurou depois da indicação oficial.

"Não consigo mascarar meus sentimentos, Ana. Eu estava magoada não pela indicação, mas pelas palavras ofensivas na sequência. Ele tinha acabado de me indicar, então achei de extrema falsidade", confirmou a jornalista.

Ainda sobre a própria forma de lidar com as situações, Tina pontuou que não teria agido de forma diferente: "Talvez eu pensaria um pouco mais antes de rebater em uma discussão, mas não mudaria muita coisa. Achei minha trajetória brilhante, apesar de já ter sido eliminada, porque eu reconheci minhas vulnerabilidades", finalizou sobre o assunto.

Confusão com laces

A confusão entre Tina e Cezar, motivada pelas laces dela, também foi citada de forma bem-humorada durante o programa. Ana Maria Braga citou a repercussão do pedido feito pelo baiano à angolana, que queria utilizar uma das laces dela no confinamento.

A apresentadora garantiu que também não empresta as próprias perucas e questionou Tina sobre todos os modelos que a moça possui. "Hoje tenho 12 laces, entre rabos, laces, perucas. Elas são diferentes, cada fio de cabelo é diferente, as ocasiões são outras", disse Tina aos risos, confirmando a importância dos itens para ela.