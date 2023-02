Gustavo e Key Alves ofendem Larissa no BBB 23: 'cheiro de cachorra'

A sister Larissa, do BBB 23, entrou para os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quarta-feira (8), quando virou alvo de comentários depreciativos do casal Gustavo e Key. Em meio a diversas ofensas, a jogadora de vôlei chegou a chamar a adversária no jogo de "cachorra".

A repercussão veio de uma conversa dos dois na madrugada, que também contou com a presença de Fred Nicácio e Gabriel Santana. Durante a discussão, Gustavo alegou ter sido alvo de olhares de Larissa, enquanto Key se exaltou ao afirmar, sem indícios, que a sister estaria flertando com o affair dela.

"Ela passou por mim e eu tava com a toalha e foi aí que ela falou: 'ai, você vai tomar banho?', daí ela: 'ah, eu também, vou já aí então'", disse o Cowboy, iniciando o assunto e pedindo para a história ficar em segredo entre os aliados. Enquanto isso, Fred e Gabriel ouviam em silêncio.

"Sei como que é! Você não lembra naquele dia que eu cheguei lá no fundo do mar? Que eu cheguei falando: 'eu sinto cheiro de cachorra!'", disse Key, afirmando que não "estaria louca" por conjecturar o interesse amoroso de Larissa.

Até o momento, Larissa não ficou ciente dos comentários feitos pela atleta. A sister mantém um relacionamento amoroso no jogo com o influenciador e jornalista Fred, de quem também é aliada.

Comentários negativos

A conversa, claro, não demorou para repercutir nas redes sociais. Os espectadores do programa, alguns deles fãs de Larissa, aproveitaram para subir hashtag no Twitter em respeito à educadora física.

"Que coisa mais vulgar e desrespeitosa! Esse povo do quarto do líder acha legal agressão verbal e desrespeito contra as mulheres hein! Me choca outra mulher alimentar esse tipo de ataque", comentou uma das seguidoras do Big Brother Brasil.

A equipe de Larissa utilizou a mesma rede social para endossar a campanha. "Reafirmamos aqui nosso total repúdio a este tipo de linguajar. Além da obsessão já mais que comprovada na sister, agora precisamos lidar com isso. Não há palavras para dizer o quão tristes ficamos vendo uma mulher se referir a outra dessa forma por algo que ela criou na própria cabeça, sendo que Larissa só está agindo como age com todos na casa", escreveram.

Além de críticas a Key Alves, internautas também citaram a autoestima elevada de Gustavo. O brother já alegou outras vezes no confinamento que teria recebido olhares de Bruna Griphao, apesar de a sister ter mantido breve envolvimento com outra pessoa no reality show.

Gustavo, inclusive, já havia sido alvo de críticas nas redes sociais por criticar os corpos das mulheres da casa do BBB 23. Junto de Christian e Cezar Black, ele chegou a falar sobre Larissa e pedir por mais uma "espiadinha" no corpo de Bruna.