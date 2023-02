Quem saiu do BBB 23? Tina é a terceira eliminada com 54,12 % dos votos

Tina Calamba foi a terceira eliminada do BBB 23 na noite desta terça-feira (7). A sister deixou o reality com 54,12% dos votos, após disputar a preferência do público com Cezar Black e Gabriel Santana.

Cezar recebeu 43,21% dos votos. Já Gabriel teve 2,67% das votações para sair do programa. O resultado foi anunciado no programa ao vivo desta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Seguindo a nova dinâmica do reality, com apostas dentro do reality de quem será eliminado, o prêmio subiu para R$ 1.750.000,00.

Fred Nicácio palpitou que Tina seria a eliminada, Aline apostou em Gabriel Santana, enquanto Fred disse que Cezar sairia do reality. Cada aposta certa soma R$ 20 mil ao prêmio.

A enquete do Diário do Nordeste já havia apontado que Tina seria a eliminada da semana. Ela recebeu 66,8% dos votos na simulação. É importante ressaltar que a enquete não influencia no resultado do Paredão.

Formação do Paredão

O Paredão foi formado na noite de domingo (5). O Anjo da semana, Cristian, escolheu imunizar Key Alves. Já o líder Gustavo indicou Tina direto à berlinda.

A votação dos outros participantes aconteceu individualmente no confessionário. O mais votado entre os confinados foi Cezar Black, com nove votos.

Gabriel Santana e Domitila haviam sido indicados ao Paredão no sábado (4) por Tina, que atendeu o Big Fone. Coube à Paula, com o direito do 'Poder Curinga' da semana, escolher um deles para ir definitivamente à berlinda.

Gabriel foi o escolhido e teve direito a um contragolpe, chamando Amanda para o Paredão.

Assim, Amanda, Gabriel e Cezar puderam participar da prova Bate e Volta. A médica levou a melhor e escapou da berlinda.

