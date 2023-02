Paula é acusada de assédio após tentar puxar roupa de Cara de Sapato no BBB 23

A participante Paula Freitas, do BBB 23, tem recebido comentários negativos na web após tentar puxar a roupa de Cara de Sapato nesta terça-feira (7). Internautas pedem que a paraense seja expulsa do jogo por assédio.

O momento ocorreu no quarto Fundo do Mar enquanto Sapato se trocava. Em dado momento ele tira a cueca e abaixa a blusa para se cobrir após brincadeiras dos colegas.

Paula então correu para o lado do brother e tentou levantar a camisa, mas Cara de Sapato rapidamente conseguiu vestir a cueca.

O perfil do lutador se pronunciou sobre o ocorrido minutos depois por meio do Twitter: "Uma regrinha básica para brincadeiras: não fazer com o outro o que você não gostaria que fizesse com você".