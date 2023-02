Fred, do BBB 23, revela como planejou filho com Bianca Andrade

No BBB 23, Fred, apresentador do “Desimpedidos”, contou aos participantes do reality show como ele e a ex, a influenciadora digital e ex-BBB Bianca Andrade, decidiram ter o primeiro filho. O jornalista disse que os dois já planejavam ter filhos solo, antes de se tornarem um casal.

“Antes da gente ficar junto, eu já tinha vontade de ser pai solo e ela já tinha vontade de ser mãe solo. Aí a gente se encontrou, começamos a compartilhar experiências, trocar ideia, e eu falei: 'Vamos fazer (um filho)? Vamos’”.

O apresentador ainda reforçou que os dois estavam bem profissionalmente, o que também influenciou na decisão.

Fred Participante do BBB 23 “A gente viu que era um ano bom para as nossas carreiras também. Era um ano antes da Copa [do Mundo], e ela também tinha planejamento de começar a carreira internacional dela”.

Atualmente, Cris, filho da dupla, tem 1 ano. Em abril do ano passado, Fred e Bianca anunciaram a separação nas redes sociais. Apesar de não estarem mais juntos, os dois mantém um bom relacionamento, e Bianca já se posicionou que está na torcida pelo ex.

