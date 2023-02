Como foi o Jogo da Discórdia? Veja resumo da dinâmica de segunda-feira (6)

O Jogo da Discórdia agitou os ânimos do BBB 23 nesta segunda-feira (6). Na dinâmica desta semana, os participantes deveriam escolher dois oponentes para distribuir plaquinhas.

Dentre as opções, estavam: hipócrita, covarde, insuportável, mentiroso, inútil, traíra, venenoso, grosseiro, fraco, mosca-morta, o dono da casa e sonso.

Legenda: Jogo da Discórdia conta com a distribuição de plaquinhas Foto: Reprodução/TV Globo

O apresentador Tadeu Schmidt frisou que os brothers não deveriam escolher motivos já resolvidos no programa. Após receber as placas, os participantes que recebessem as placas, tinham um rápido direito de resposta.

Confira as escolhas dos brothers

Acompanhe a votação:

Gabriel : deu a placa de grosseiro para Alface; e de sonsa para Paula;

: deu a placa de para Alface; e de para Paula; Cezar Black: deu a placa mosca-morta para Aline; e dono da casa para Alface;

deu a placa para Aline; e para Alface; Tina: deu a placa mentiroso para Cara de Sapato; e fraca para Marvvila;

deu a placa para Cara de Sapato; e para Marvvila; Amanda: deu a placa covarde para Gabriel; e venenoso para Fred Nicácio;

deu a placa para Gabriel; e para Fred Nicácio; Larissa: deu a placa venenoso para Cristian; e sonsa para Paula;

deu a placa para Cristian; e para Paula; Guimê: deu a placa covarde para Cezar Black; e sonso para Gabriel;

deu a placa para Cezar Black; e para Gabriel; Ricardo: deu a placa mosca-morta para Cezar Black; e sonso para Gabriel;

deu a placa para Cezar Black; e para Gabriel; Aline: deu a placa fraco para Cezar Black; e sonso para Gabriel;

deu a placa para Cezar Black; e para Gabriel; Sapato: deu a placa venenoso para Fred Nicácio; e grosseira para Tina;

deu a placa para Fred Nicácio; e para Tina; Bruno: deu a placa venenoso para Fred Nicácio; e fraca para Marvvila;

deu a placa para Fred Nicácio; e para Marvvila; Cristian: deu a placa venenosa para Larissa; e grosseira para Tina;

deu a placa para Larissa; e para Tina; Marvvila: deu a placa insuportável para Bruno Gaga; e grosseira para Tina;

deu a placa para Bruno Gaga; e para Tina; Paula: deu a placa hipócrita para Gabriel; e grosseira para Larissa;

deu a placa para Gabriel; e para Larissa; Sarah: deu a placa fraco para Cristian;

Como foi a formação de paredão?

Durante a formação do paredão, o anjo Christian escolheu imunizar Key Alves, enquanto o líder Gustavo mandou Tina Calamba direto à berlinda.

A votação dos outros participantes aconteceu de forma individual no confessionário. Assim, o mais votado entre os confinados foi Cezar Black, com nove votos.

Logo depois, Paula soube como funcionaria a dinâmica do 'Poder Curinga' esta semana e, por fim, acabou mandando Gabriel Santana ao Paredão e salvando Domitila.

Com o contragolpe de Gabriel, Amanda foi chamada ao Paredão, mesmo voto dado pelo ator no confessionário na noite de domingo. Assim, ele, Amanda e Cezar puderam participar da prova Bate e Volta.

O resultado do Paredão será anunciado no programa ao vivo de terça-feira (7).

