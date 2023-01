Cara de Sapato e Amanda: entenda por que web shippa a dupla no BBB 23

Quando o público escolheu a médica Amanda para fazer dupla com o lutador de MMA Antônio "Cara de Sapato" no BBB 23, talvez não esperasse a sintonia que os dois iriam desenvolver. O que iniciou como uma convivência obrigatória pela dinâmica do reality, foi gradualmente se tornando uma relação de amizade que leva internautas a torcerem para um possível romance.

O companheirismo, os toques e as brincadeiras diárias fazem usuários acompanharem a aproximação de Sapato e Amanda como se fosse um filme de comédia romântica do tipo "Slow Burn", ou seja, um romance que se desenvolve aos poucos.

"Eu ignorando a parte tóxica do BBB e focando somente em assistir a comédia romântica que amanda e sapato me proporcionam e rir da briga por peruca me sinto adorável", escreveu uma internauta.

Nas redes sociais, o casal já tem até um nome: "DocShoe". A química não passa despercebida pelos brothers do reality, que brincam com a relação dos dois. "Que match, que match", disse Domitila Barros, após o Jogo da Discórdia, em que ambos trocaram elogios sobre o outro.

Enquanto Sapato a chama de "Amandinha", a médica já chamou ele de "meu garoto, Sapato". Durante uma interação com Gabriel, o modelo soltou: “você é mulher do Cara de Sapato, acha que vou falar não?”.

Sendo ambos solteiros, a internet já rasgou o verbo: "Cara de Sapato e Amanda tem tudo pra ser o melhor casal dessa edição ".

Motivos que levam a internet 'shippar' dupla

Necessidade de toque

Após o apresentador Tadeu Schmidt permitir a "liberação" das duplas, os dois continuaram juntos pela casa, sendo comum vê-los abraçados, dormindo na mesma cama e até mesmo trocando beijo no rosto e na mão. "Ainda presa na necessidade do toque do Sapato e da Amanda", escreveu uma internauta.

"Sério, véi, eu não entendo pq a produção soltou as duplas desde quarta mas amanda e sapato seguem amarrados um no outro", publicou outro.

A parceria chegou a ser comentada no programa da TV Globo "É de Casa", onde a apresentadora apontou ser possível perceber que Amanda e Sapato realmente se gostam porque estão sempre juntos.

Admiração de Sapato

Além disso, em muitas oportunidade, Sapato rasga elogios para a "Amandinha". Na madrugada de terça-feira (23), por exemplo, Gabriel perguntou se as roupas da máquina ficaram molhadas e Amanda explicou que já tinha estendido tudo. "Amandinha é braba, velho, estou falando", disse Sapato elogiando a atitude dela.

No entanto, desde o início do programa, o lutador ressalta a sorte que teve de ter a médica como dupla. "Essa menina é de ouro. Ela é fod*. Ela pegou minha mão, fez um carinho", falou para os brothers do Quarto Deserto, após explicar como ela lhe ajudou durante crise de ansiedade.

Para outros, já elogiou a beleza dela e até a forma de dançar, mesmo com internautas classificando as habilidades como "desengonçadas". "Amanda é a melhor da festa", disse na festa para Fred. Depois, declarou para a sister: "Quem dança mesmo aqui é tu!".

"Eu sou um presentinho de Deus", a médica brincou. Em um tom mais sério, ele respondeu: "Brincadeirinhas a parte, é mesmo".

Elogios no Jogo da Discórdia

No momento de justificar a "prioridade máxima" no Jogo da Discórdia, Sapato declarou: "eu me senti presenteado pelo Big Brother por ter entrado junto com a Amandinha. Foi muito bom, ela é uma pessoa que espelha muito as coisas que eu vejo em mim. Eu olho para ela e vejo muito carinho, vejo muita bondade, coração".

Em discurso, apontou que a sister foi um porto seguro. "Em vários momentos da prova eu estava fraco. Apesar de ser forte e lutador, e tudo mais, ela que estava me abraçando e me alisando porque via que eu estava tremendo. Ela estava muito mais forte do que eu e me acolhendo muito".

Por fim, finalizou: "não tem uma pessoa melhor para estar do meu lado nesse momento do que a Amandinha".

Já Amanda apontou que ele é a pessoa que "fora o prêmio, que quero ganhar. Entrar com ele foi um grande presente. Em um jogo que é muito fácil achar defeito, ele é uma das poucas pessoas que lista várias qualidades. Uma pessoa com bom coração é que eu quero que esteja do meu lado na final".

Outra cena registrada no Jogo da Discórdia foi o momento em que Sapato chamou Amanda para sentar perto dele. Quando Gabriel saiu para receber uma "bomba" na dinâmica, ele chegou a sentar ao lado da sister. No entanto, precisou sair porque o integrante da Casa de Vidro pediu para ele sair.

Ciúmes pelo torpedo

Durante a primeira semana no programa, a participante Larissa enviou um torpedo para Amanda dizendo: "Queria ter te dado uns amassos ontem". A mensagem buscava movimentar a casa e, sem se denunciar, a sister fingiu desconhecer a autoria da mensagem. No entanto, os outros brothers começaram a conjecturar o autor da mensagem.

"E aí, Amandinha? Você viu o torpedo?", Cara de Sapato perguntou surpreso no quarto. Bruno chegou a dizer para o lutador: "pensava que tinha sido tu". Ela relatou que achava que era blefe.

Novamente, a web especulou que a insistência de Sapato no assunto era um sinal de desespero e que o incômodo dele era um sinal de ciúmes. "Ué? Quer dar em cima dá na lata véi! Não fica mandando torpedinho não!”, Sapato chegou a dizer.

Posteriormente, Lari assumiu que foi ela que mandou o torpedo.

Atitude de casados

Outro ponto que os internautas também comentam é a "dinâmica de casados" dos dois. Na segunda (23), Amanda pediu as roupas dele para lavar, enquanto nesta terça-feira (24), Sapato lavou louça e perguntou se ela já havia comido.

A dupla também tem ritmo diferente. Enquanto Sapato é um participante que gosta mais de dormir, Amanda fica acordada durante a madrugada conversando com os outros brothers. “Eu fiquei até o final de todas as festas”, ela falou, enquanto o lutador respondeu: “Ficou mesmo. Cara, ontem eu fiquei te procurando porque você não tava aqui, e nem era festa.”

Por conta desse diálogo, os usuários apontaram que ele sente falta dela na hora de dormir. Por fim, ainda recortaram trechos de conversas no Quarto Deserto em que o brother aparece incomodado quando os outros participantes interrompem a fala de Amanda.

Vídeos compilados do ship