BBB 23: Cezar reclama que Tina não lhe deu peruca e ela responde: 'Não empresto minhas coisas'

Os competidores do BBB 23 participaram do segundo Jogo da Discórdia, na noite dessa segunda-feira (23). Na dinâmica, Cezar Black deu "bomba" para Tina e explicou que a plaquinha negativa foi motivada por ela não ter emprestado uma lace dela a ele.

"Gosto muito de me fantasiar, colocar peruca, curtir Carnaval. Pode ser uma besteira para alguns, mas quando pedi emprestado [para a Tina], ela simplesmente falou 'não'", justificou o brother. "Não empresto as minhas coisas, nem para as minhas filhas", rebateu a modelo.

"Mas depois ela me explicou, disse: 'Me desculpa, mas é algo muito pessoal'", continuou o enfermeiro. "E foi esse o motivo que me trouxe aqui?", questionou a sister.

"Não tem ninguém que eu leve aqui para uma bomba... Mas a única pessoa que eu tive uma situação de desacordo foi você. Me senti ofendido", explicou Cezar.

"Ofendido por que eu não te emprestei um acervo meu?", disse Tina. "Fiquei triste", respondeu o brother. "Mas é uma coisa minha!", frisou a modelo.

Em seguida, a sister disse que o colega é "bipolar" por falar algo e agir de uma forma diferente.

"Eu tinha a opção de votar em você com o poder do Coringa. Eu cedi, acreditei que a gente estava alinhado. Eu afirmei para a casa que estava muito bem você. Agora está chateado porque eu não emprestei meu cabelo? Meu amor, eu não empresto nem para a Aline! Não empresto os meus cabelos! Além de caros, são coisas pessoais", pontuou a modelo.

'É algo muito pessoal'

Após o fim da dinâmica, Tina relembrou a discussão com o participante em uma conversa com Fred e se mostrou incomodada.

"Quando o Black [Cezar] veio aqui buscar [a lace], ele disse: 'Quero ir para o Carnaval'. Não é assim. Para a mulher negra, isso de trocar de cabelo é algo muito pessoal", começou.

"A Aline também não emprestou. Pior ainda a finalidade ser festejar para Carnaval. Se é uma mulher com câncer, 'não tenho cabelo, tá caindo. Você pode emprestar o seu cabelo?' Você abre a mala e dá 20 perucas para ela, claro. Mas aqui não é assim", explicou a sister.

Em seguida, Fred concordou com a modelo.

"Ele [Cezar] é muito gente boa, mas ele é um cara que não tem noção do que fala. Na cabeça dele, ele veio para brincar. Mas é o cabelo dela, não é uma peruca, não é uma fantasia".