Paula discute com Marília no Jogo da Discórdia: ‘quer dar uma de Juliette sofrida’

A paraibana Juliette foi citada no segundo Jogo da Discórdia do Big Brother Brasil (BBB) 23, nessa segunda-feira (23). A cantora e vencedora do BBB 21 foi lembrada por Paula.

Na dinâmica, os participantes elegeram uma pessoa com quem gostariam de chegar à final e duas pessoas para dar uma bomba.

Marília escolheu Fred Nicácio para disputar o prêmio do reality e entregou a bomba para Gabriel e Paula.

"Eles dois foram o casal que, no segundo dia, me sentia mal diante dos olhares e das atitudes deles perante mim", disse Marília, sobre a dupla.

Paula retrucou dizendo que a maquiadora "quer dar uma de Juliette, pobre, sofrida". A biomédica declarou que não se deu bem com Marília porque não gosta de pessoas debochadas.

Gabriel entrou na conversa e disparou: "Concordo com você que a gente não teve uma boa troca desde o começo. Mas discordo que foi por falta de tentativa. Faltou um pouco de proatividade sua. Se você tivesse passado menos tempo olhando dentro do espelhinho passando rímel, talvez a gente teria uma conversa melhor".

Vencedora do BBB comenta

Logo, Juliette se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais e a ela comentou o que rolou no jogo da discórdia. No Twitter, a paraibana publicou um meme onde ela aparece "julgando" com os olhos, cena gerada no BBB 21.

Veja Tweet:

Na madrugada desta terça-feira (24), Juliette ainda retuitou um vídeo com cenas dela mesma falando "estou cansada". A publicação, foi postada com a frase: "Minha história tá parecida com a da Jú kkkkk".