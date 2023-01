Como foi o Jogo da Discórdia ontem? Veja resumo da dinâmica de segunda-feira (23)

Após uma semana de programa, os brothers do BBB 23 participaram do primeiro Jogo da Discórdia de forma individual. Nesta segunda-feira (23), tiveram que escolher um participante como prioridade máxima, e duas pessoas para dar "bomba", ou seja, quem menos desejavam ter por perto.

Uma vez posicionados nos pódios da dinâmica, os brothers e as sisters tiveram a oportunidade de justificar a escolha. Os escolhidos como bombas ganharam o direito de "defesa".

O brother que receber mais plaquinhas de "Juntos na Final", ou seja, de "Prioridade Máxima", vai receber 300 estalecas.

Confira as escolhas dos brothers

Key: A sister escolheu Gustavo como prioridade máxima. Deu bomba para Gabriel e Guimê ;

A sister escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Marília: A sister escolheu Fred Nicácio como prioridade máxima. Deu bomba para Gabriel e Paula ;

A sister escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Bruna: A sister escolheu Larissa como prioridade máxima. Deu bomba para Key e Gustavo ;

A sister escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Ricardo: O brother escolheu Fred como prioridade máxima. Deu bomba para Fred Nicácio e Marília ;

O brother escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Fred: O brother escolheu Ricardo como prioridade máxima. Deu bomba para Domitila e Cristian ;

O brother escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Marvvila: A sister escolheu Sarah como prioridade máxima. Deu bomba para Gabriel e Guimê ;

A sister escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Gabriel Santana: O brother escolheu Sarah como prioridade máxima. Deu bomba para Gabriel e Guimê ;

O brother escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Sarah: A sister escolheu Marvvila como prioridade máxima. Deu bomba para Gabriel e Guimê ;

A sister escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Gabriel: O brother escolheu Paula como prioridade máxima. Deu bomba para Marília e Fred ;

O brother escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Larissa: A sister escolheu Bruna como prioridade máxima. Deu bomba para Key e Gustavo ;

A sister escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Gustavo: O brother escolheu Key como prioridade máxima. Deu bomba para Gabriel e Guimê ;

O brother escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Guimê: O brother escolheu Tina como prioridade máxima. Deu bomba para Key e Fred ;

O brother escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Tina: A sister escolheu Guimê como prioridade máxima. Deu bomba para Domitila e Marília ;

A sister escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Aline: A sister escolheu Bruno como prioridade máxima. Deu bomba para Domitila e Marília ;

A sister escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Bruno: O brother escolheu Aline como prioridade máxima. Deu bomba para Marília e Fred ;

O brother escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Paula: A sister escolheu Gabriel como prioridade máxima. Deu bomba para Marília e Fred ;

A sister escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Cezar: O brother escolheu Cristian como prioridade máxima. Deu bomba para Gabriel e Tina ;

O brother escolheu como prioridade máxima. Deu bomba para e ; Cristian: O brother escolheu Cezar como prioridade máxima. Deu bomba para Gabriel e Fred;

Gabriel foi alvo de ataque

Gabriel foi um dos participantes que mais recebeu "bomba" na dinâmica. O comportamento agressivo dele com Bruna ao longo do programa foi um dos tópicos de discussão. No entanto, ainda apontaram que o jogo dele era "sujo".

Durante o discurso de Marília, ela chegou a criticar o comportamento do brother. "Nunca conheci uma pessoa tão prepotente e arrogante", declarou.

Como Guimê é um participante que tem defendido Gabriel de forma mais enfática, também foi escolhido para receber bomba. Além disso, criticaram a comemoração dele quando a dupla da Casa de Vidro conseguiu escapar do Bate-Volta.