Família de Gabriel se pronuncia sobre atitudes de 'brother' com Bruna Griphao no BBB 23

A equipe de Gabriel, do Big Brother Brasil 23, se manifestou na manhã desta segunda-feira (23) em relação às críticas que o "brother" vem recebendo por sua relação com Bruna Griphao. Na noite do domingo (22), o apresentador Tadeu Schmidt fez um alerta ao modelo, ao vivo, antes da primeira formação do Paredão.

O comunicado, publicado nas redes sociais, destaca que o alerta também serve para o aprendizado de Bruna: "Nós, família, amigos, adms e seguidores, pedimos desculpas pelas brincadeiras e falas do Gabriel. Esperamos que o recado de ontem, feito pela produção, ao vivo, sirva para reflexão e aprendizado de ambas as partes, dentro e fora da casa".

Por fim, a nota aponta qualidades do brother: "Quem conhece o Gab, conhece sua índole e sabe o tamanho gigante do seu coração".

Alerta de Tadeu Schmidt

O apresentador começou citando duas frases ditas dentro da casa: "Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: ‘Vocês são um casal muito chato’, disse Cara de Sapato". Tina falando sobre o mesmo casal: ‘Vocês dois são tóxicos’. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre Gabriel e Bruna", disse.

"Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde", enfatizou Tadeu, seguindo com a reflexão: "Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados".

Tadeu finalizou lembrando uma frase dita por Gabriel a Bruna: "Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: ‘Eu sou o homem da relação’. Gabriel falando: ‘Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca’". O apresentador ainda acrescentou: "Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês", avisou.