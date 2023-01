Emilly Araújo, campeã do BBB 17, comenta recado de Tadeu Schmidt sobre Bruna e Gabriel

O comentário de Tadeu Schmidt sobre a relação do casal Bruna Griphao e Gabriel gerou manifestação da ex-BBB Emilly Araújo. A campeã do BBB 17 se pronunciou nas redes sociais parabenizando a ação da emissora, na noite desse domingo (22).

A ex-sister alegou que a direção do programa não teve a mesma atitude, de alerta, com ela, resultando em mais de quatro anos de terapia para tentar superar agressões psicológicas e físicas que ela sofreu do ex, Marcos Harter.

Na época, a Polícia Civil do Rio abriu um inquérito para investigar a gravidade do ato, e o brother chegou a ser eliminado do programa.

Tadeu Schmidt comentou a situação

Tadeu Schmidt iniciou o programa ao vivo com um discurso destacando falas de outros participantes sobre a relação do casal e finalizou alertando que certas frases não são ditas nem de brincadeira.

Tadeu Schmidt Apresentador do BBB Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: 'Vocês são um casal muito chato', disse Cara de Sapato. Tina falando sobre o mesmo casal: 'Vocês dois são tóxicos'. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre Gabriel e Bruna.

Em seguida, o apresentador ressaltou a possibilidade da quebra de limites da relação do casal. "Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido em um relacionamento, talvez, nem perceba, ache que é normal. Mas quem tá de fora consegue enxergar quando os limites estão prestes a serem gravemente ultrapassados".

Ainda durante a bronca, Tadeu Schmidt relembrou uma frase dita por Gabriel a Bruna.

"Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: 'Eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'Mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'", disse o apresentador.

Em seguida, Tadeu Schmidt ressaltou o peso da frase: "Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês".