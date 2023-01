Gabriel assume erro em Jogo da Discórdia no BBB 23: 'não quero ninguém passando pano para mim'

Durante o Jogo da Discórdia do BBB 23 desta segunda-feira (23), o modelo Gabriel Tavares declarou que assume "erro" no relacionamento com a atriz Bruna Griphao. "Eu assumo esse erro e não quero ninguém passando pano para mim. Eu posso virar um mártir para outros homens", declarou.

Na noite de domingo (22), Tadeu Schmidt citou alguns diálogos dos dois e disse que "certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira", ao se referir a uma fala do brother em que ele sugeriu dar cotoveladas na boca da sister.

Na dinâmica, ainda declarou que o erro dele pode fazer outros homens refletirem sobre os próprios comportamentos. "Eu me arrependi. Por o joelho no chão, me tornar uma pessoa melhor como homem e como ser humano", acrescentou.

Recado de Tadeu

No domingo (22), Tadeu puxou o comentário que Tina fez sobre os dois: "vocês são tóxicos". "Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre Gabriel e Bruna. Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada?", perguntou o apresentador.

Tadeu Schmidt Apresentador do BBB "Eu estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde. Quem está envolvido em um relacionamento, talvez nem perceba, talvez ache que é normal, mas quem está de fora consegue perceber quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados".

"Olha esse diálogo que aconteceu ontem. Bruna falando: 'eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'. Gabriel, em uma relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira", acrescentou.

Casal deve seguir apenas como amigo

No fim da conversa, Bruna e Gabriel concordaram em encerrar o envolvimento amoroso e serem somente amigos.

"Acho que a gente precisa se afastar mesmo, não está legal. Está tudo bem. Só acho que a gente realmente podia se afastar e cada um fazer seu jogo. Não é só sua culpa, é minha também", disse a sister.

"Concordo super com você, mas quero que você reconheça que fiz merda na hora de falar e eu assumo. Não tem problema botar o pé no chão e voltar atrás", pontuou Gabriel. "Só devo desculpas, colocar o pé no chão, botar a mão na consciência. Posso influenciar pessoas ruins que podem fazer isso lá fora", finalizou o modelo.